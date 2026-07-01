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Аномальна спека — лише початок: кліматологиня попередила про нові "сюрпризи" від погоди в Україні
Експертка попередила про чергування екстремальних температур упродовж усього року.
Сучасна зміна клімату не означає безперервне лінійне потепління. Головною ознакою нової кліматичної реальності стануть різкі температурні контрасти, коли хвилі екстремальної спеки чергуватимуться з раптовими похолоданнями.
Про це в ефірі «Еспресо» розповіла кліматологиня, провідна наукова співробітниця Інституту геофізики НАНУ Світлана Бойченко.
Як зазначила експертка, сучасні погодні процеси є наслідком глобального потепління. Воно формується під впливом двох чинників — природних процесів і діяльності людини, проте вирішальну роль сьогодні відіграє саме антропогенний фактор.
Через посилення парникового ефекту кліматична система Землі перебуває у своєрідному збудженому стані, що й призводить до різноманітних погодних аномалій.
«Домінуючий внесок має людська діяльність. Через збільшення концентрації парникових газів посилюється парниковий ефект, що й призводить до підвищення глобальної температури», — пояснила науковиця.
Чого чекати українцям
Бойченко застерегла від хибного уявлення про те, що температура зростатиме щороку за однаковим сценарієм. Кліматичні процеси набагато складніші, і кожне наступне літо не обов’язково буде спекотнішим за попереднє. 2026 рік лише вкотре демонструє подібні аномалії, які спостерігалися взимку, навесні та влітку.
За прогнозами кліматологині, хвилі сильної спеки повторюватимуться й надалі, однак паралельно з цим відбуватиметься перебудова всієї системи Землі.
«Ми спостерігаємо так звані температурні гойдалки. Якщо раніше вони були більш характерні для зимового періоду, то тепер проявляються протягом усього року — навесні, влітку, восени й узимку. Кліматична система Землі перебуває у своєрідному збудженому стані, тому ми дедалі частіше бачимо різноманітні погодні аномалії», — підсумувала Бойченко.
Вона додала, що поряд зі спекотними періодами в Україні можливі й доволі тривалі похолодання, холодніші зими та затяжні прохолодні весни.
Погода в Україні — останні новини
Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко озвучила прогноз погоди на початок липня. У перші дні липня у Києві очікується спека без опадів, проте вже за кілька днів у столиці різко стане холодніше одразу на 10 градусів.
Також, за словами Семиліта, саме на початку липня в Україні встановиться більш комфортний температурний режим, а ознак нової хвилі екстремальної спеки найближчим часом поки не прогнозують.