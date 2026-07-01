Аномальна спека — лише початок: кліматологиня попередила про нові "сюрпризи" від погоди в Україні

Зміна клімату / © ТСН.ua

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Сучасна зміна клімату не означає безперервне лінійне потепління. Головною ознакою нової кліматичної реальності стануть різкі температурні контрасти, коли хвилі екстремальної спеки чергуватимуться з раптовими похолоданнями.

Про це в ефірі «Еспресо» розповіла кліматологиня, провідна наукова співробітниця Інституту геофізики НАНУ Світлана Бойченко.

Як зазначила експертка, сучасні погодні процеси є наслідком глобального потепління. Воно формується під впливом двох чинників — природних процесів і діяльності людини, проте вирішальну роль сьогодні відіграє саме антропогенний фактор.

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Через посилення парникового ефекту кліматична система Землі перебуває у своєрідному збудженому стані, що й призводить до різноманітних погодних аномалій.

«Домінуючий внесок має людська діяльність. Через збільшення концентрації парникових газів посилюється парниковий ефект, що й призводить до підвищення глобальної температури», — пояснила науковиця.

Чого чекати українцям

Бойченко застерегла від хибного уявлення про те, що температура зростатиме щороку за однаковим сценарієм. Кліматичні процеси набагато складніші, і кожне наступне літо не обов’язково буде спекотнішим за попереднє. 2026 рік лише вкотре демонструє подібні аномалії, які спостерігалися взимку, навесні та влітку.

За прогнозами кліматологині, хвилі сильної спеки повторюватимуться й надалі, однак паралельно з цим відбуватиметься перебудова всієї системи Землі.

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«Ми спостерігаємо так звані температурні гойдалки. Якщо раніше вони були більш характерні для зимового періоду, то тепер проявляються протягом усього року — навесні, влітку, восени й узимку. Кліматична система Землі перебуває у своєрідному збудженому стані, тому ми дедалі частіше бачимо різноманітні погодні аномалії», — підсумувала Бойченко.

Вона додала, що поряд зі спекотними періодами в Україні можливі й доволі тривалі похолодання, холодніші зими та затяжні прохолодні весни.

Погода в Україні — останні новини

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко озвучила прогноз погоди на початок липня. У перші дні липня у Києві очікується спека без опадів, проте вже за кілька днів у столиці різко стане холодніше одразу на 10 градусів.

Також, за словами Семиліта, саме на початку липня в Україні встановиться більш комфортний температурний режим, а ознак нової хвилі екстремальної спеки найближчим часом поки не прогнозують.

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