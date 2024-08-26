Аномальна спека в Україні: синоптикиня назвала дату, коли очікувати послаблення

Послаблення спеки, яка прийшла до України, поступово розпочнеться від 2-3 вересня.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"27 серпня в Україні втримається спекотна повітряна маса. Максимальна температура повітря становитиме +30+35 градусів. У південній частині температура повітря буде хоча й високою, проте чи не найнижчою в Україні - впродовж дня +27+31 градус", – зазначила вона.

За її прогнозом, дощі в більшості областей України малоймовірні, однак в південній частині локальний циклон над Чорним морем зумовить місцями грозові дощі.

Вона додала, що у Києві у вівторок буде сухо та спекотно, протягом дня +33+34 градуси.

"Попередньо, про 2 вересня, початок нового навчального року: у більшості областей України – спека, на сході – сильна спека, в західних областях відчутне похолодання", – підсумувала Діденко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що від понеділка, 26 серпня, на українців знову чекає спека. Однак вона триматиметься недовго.

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