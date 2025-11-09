ТСН у соціальних мережах

449
1 хв

Аномальне тепло у листопаді: несподіваний прогноз синоптикині

Листопад в Україні буде теплішим, з середньою температурою на 1,5 — 2 градуси вище кліматичної норми.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Останній місяць осені буде дещо теплішим за свою кліматичну норму

Останній місяць осені буде дещо теплішим за свою кліматичну норму / © Associated Press

Погода в Україні наразі залишається комфортно теплою, з незначними коливаннями. Загалом листопад швидше за все за все буде теплішим, ніж мав би бути. Утім, сильного підвищення температури не буде.

Про це повідомила представниця «Укргідрометцентру» Наталія Птуха «24 Каналу».

За її даними, середня місячна температура у листопаді може перевищувати кліматичну норму на 1,5 — 2 градуси. Згідно з прогнозом «Укргідрометцентру», протягом місяця очікується 1,6 — 7,5 градуса тепла.

За її словами, загалом температура повітря може бути як високою, так і низькою, оскільки листопад є перехідним місяцем. Все ж найближчим часом сильних морозів синоптики не прогнозують, поки утримується тепло.

Раніше повідомлялося, що в окремих регіонах України ще варто чекати на «бабине літо» з денним максимумом до +18 градусів.

449
