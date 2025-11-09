Аномальне тепло у листопаді: несподіваний прогноз синоптикині

Останній місяць осені буде дещо теплішим за свою кліматичну норму / © Associated Press

Реклама

Погода в Україні наразі залишається комфортно теплою, з незначними коливаннями. Загалом листопад швидше за все за все буде теплішим, ніж мав би бути. Утім, сильного підвищення температури не буде.

Про це повідомила представниця «Укргідрометцентру» Наталія Птуха «24 Каналу».

За її даними, середня місячна температура у листопаді може перевищувати кліматичну норму на 1,5 — 2 градуси. Згідно з прогнозом «Укргідрометцентру», протягом місяця очікується 1,6 — 7,5 градуса тепла.

Реклама

За її словами, загалом температура повітря може бути як високою, так і низькою, оскільки листопад є перехідним місяцем. Все ж найближчим часом сильних морозів синоптики не прогнозують, поки утримується тепло.

Раніше повідомлялося, що в окремих регіонах України ще варто чекати на «бабине літо» з денним максимумом до +18 градусів.