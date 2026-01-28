ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
460
2 хв

Аномальні морози повертаються: синоптик повідомив, коли накриє нова хвиля холоду

На Україну чекає нова хвиля морозів до -20°.

Олена Капнік
Білка.

Білка. / © Associated Press

На Україну чекає нова хвиля похолодання вже у лютому. Морози накриють захід і північ країни, а потім поширяться на інші регіони. Причиною низької температури стане просування арктичного повітря із північного сходу Європи під впливом антициклону.

Про це в розповів синоптик Ігор Кібальчич у коментарі «Телеграф».

За словами синоптика, у першій декаді лютого у більшій частині областей України, крім півдня, знову очікуються морози до -20°. Втім, від 8-10 лютого вони розпочнуть поступово слабшати. Втім, на північному заході холодна погода може триматися майже до кінця місяця.

Рівень опадів місцями буде вищим за норму на 10–40%. У регіонах сніжитиме — за температури нижче 0°. Це пов’язано з активізацією південних циклонів у районі Середземного моря та Балкан, які можуть проходити через Україну.

У третій декаді лютого збільшиться ймовірність дощів. Сніг триматиметься майже по всій країні. Місцях його товщина снігового покриву досягне 35–45 см.

За словами Кібальчича, на крайньому півдні у Криму, Приазов’ї та Закарпатті вже до другої половини лютого очікуються вже плюсові температури. Ба більше — середньомісячна температура буде на 1–2° вищою за норму. У решті областей температура буде близькою до норми, а в північних і західних регіонах — на 2–5 °C нижче за норму.

Нагадаємо, метеорологиня Наталія Голеня повідомила, що потепління, яке є зараз, буде не тривалим. Україну накриє нова хвиля холоду. У деяких регіонах очікується понад 20 градусів морозу.

