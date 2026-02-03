Аномальні морози в Україні: коли очікувати потепління та чи буде нова хвиля холоду

Зима / © Pixabay

В Україні пік аномальних морозів пройдено, однак холодна погода збережеться щонайменше до 4 лютого, а в середині місяця можлива нова хвиля похолодання.

Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань у Facebook.

За його словами, найхолодніша ніч в умовах антициклону припадає на передсвітанкові години і вона вже минула. «Із позитиву — пік нинішньої холоднечі пройдено. В умовах антициклону ніч найхолодніша перед світанком, і вона вже позаду», — зазначив Постригань.

Він наголосив, що тенденція останніх років до м’яких, так званих європейських зим сформувала хибне уявлення про відсутність сильних морозів. «Тенденція м’яких, що називається європейських зим, створила хибне відчуття, що аномально-холодних періодів уже не буде. Але ці арктичні вторгнення, в умовах кліматичних змін, нагадали — зима може бути і такою», — заявив керівник гідрометцентру.

За даними спостережень, у понеділок метеостанції Черкаської області зафіксували найнижчі температури з початку цієї зими. «Сьогодні метеостанції Черкащини зафіксували у повітрі 22–25 градусів морозу, на поверхні снігу — до 29 градусів морозу, і це найнижча температура з початку нинішньої зими», — повідомив Постригань. Для порівняння він навів дані з Північної Європи: «У цей час у Норвегії, в місті Хоннінгсвог, було плюс 2 градуси. От такий незвичний розподіл температур».

За прогнозом синоптиків, сильні морози утримуватимуться ще щонайменше добу. «Ще 4 лютого сильні морози утримаються: вночі 18–23 градуси морозу, вдень 8–13 градусів морозу», — уточнив він.

Від 5 лютого, за словами Постриганя, очікується поступова зміна синоптичної ситуації. «Із 5 лютого стартує перебудова. Улоговина циклону Romina, наповнена теплом Атлантики та Середземного моря, поступово відтіснить антициклон Daniel з аномальною холоднечею за східні кордони нашої держави», — зазначив він.

Водночас різкого потепління очікувати не варто. «Потепління буде повільним: важке, сухе та холодне повітря не так швидко зрушити. Тож на дуже різку зміну погоди не розраховуємо», — підкреслив синоптик.

Разом із тим він попередив про ймовірність нового похолодання в другій декаді місяця. «За попередніми прогностичними оцінками, вже з 8–9 лютого слід чекати нову хвилю холоду скандинавського походження. На щастя, це вже не та холоднеча. Ми вже слідкуємо за цим процесом», — повідомив Постригань.

Він також підбив кліматичні підсумки січня 2026 року, назвавши його «некласичним». «Січень 2026 року був холоднішим за норму на 3,5 градуса і увійшов до трійки найхолодніших за останні 30 років», — зазначив він. За його словами, кількість опадів становила 1–1,5 місячної норми, що є найбільшим показником за останні п’ять років.

Крім того, у січні було зафіксовано «у чотири рази більше норми днів із морозами мінус 10 градусів і нижче», тоді як днів із відлигою було вдвічі менше за кліматичну норму — вісім замість звичних шістнадцяти. «Промерзання ґрунту на південному сході області понад 40 сантиметрів спостерігається вкрай рідко: востаннє у 2017 році в Чигирині та у 2008 році в Смілі», — додав він.

За даними гідрометцентру, товщина льоду на водосховищі поблизу Черкас сягнула 30 сантиметрів. «Востаннє так замерзала водойма у 2019 році», — повідомив Постригань.

Підсумовуючи, він зазначив, що холодна погода ще зберігатиметься. «Зима ще панує, але до весни — 25 днів», — резюмував начальник Черкаського обласного гідрометцентру.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні 3 лютого прогнозується холодна погода і морозами. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.