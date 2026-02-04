- Дата публікації
Аномальні морози відступають: коли українцям чекати на зміну погоди та нову хвилю холодів
На зміну лютим морозам у лютому прийдуть температурні гойдалки, сильний вітер та небезпечна ожеледиця.
Україна пройшла пік аномальних морозів, проте холодна погода затримається ще на кілька днів.
Синоптики прогнозують поступове потепління вже від 5 лютого, втім розслаблятися не варто. Лютий готує температурні гойдалки, сильний вітер та нову хвилю холодів у другій декаді місяця.
Скільки ще українцям терпіти морози — читайте у матеріалі ТСН.ua.
Україна пройшла пік аномальних морозів
Керівник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань на своїй сторінці у Facebook наголосив, що Україна вже пройшла пік аномальних морозів.
Постригань зазначив, що січень 2026 року став одним із трьох найхолодніших за останні 30 років (на 3,5°C нижче норми). Рівень опадів був рекордним за 5 років, сягнувши 1–1,5 місячної норми.
Крім того, у січні було зафіксовано «у чотири рази більше норми днів із морозами мінус 10 градусів і нижче», тоді як днів із відлигою було вдвічі менше за кліматичну норму — вісім замість звичних шістнадцяти.
«Промерзання ґрунту на південному сході області понад 40 сантиметрів спостерігається вкрай рідко: востаннє 2017 року в Чигирині та 2008 року в Смілі», — додав він.
Коли прийде потепління та чи надовго воно затримається
Від 5 лютого очікується поступова зміна синоптичної ситуації, зазначає Віталій Постригань.
«Від 5 лютого стартує перебудова. Улоговина циклону Romina, наповнена теплом Атлантики та Середземного моря, поступово відтіснить антициклон Daniel з аномальною холоднечею за східні кордони нашої держави», — пояснив синоптик.
Також за прогнозом синоптикині Наталки Діденко попри очікуване потепління погода в Україні залишатиметься нестійкою через сніг, сильний вітер та коливання тиску.
Вона повідомила, що вночі 5 лютого ще будуть морози (від -5 до -17°, найхолодніше — на північному сході), але вдень температура підніметься до -3…+5°. Сніг очікується на півночі, заході та в центрі, на сході та півдні — сухо.
Удень 5 лютого сильний південно-східний вітер (пориви 15-20 м/с) посилить відчуття холоду. У Києві можливий сніг з ожеледицею, вітер та різкі коливання тиску, температура -8…-10° вночі та -4…-6° вдень.
Однак синоптики наголошують, що різкого потепління очікувати не слід. Воно буде повільним через важке холодне повітря. Після короткочасного потепління 9-11 лютого можливе нове похолодання, але вже від 12 числа морози почнуть відступати.
Коли в Україні фіксували температурні рекорди
Зима 1929 року вважається найсуворішою в Україні за XX століття. Снігопади, що почалися ще восени 1928 року, тривали до середини квітня, пише Главред. На заході країни багатометрові замети паралізували залізничне сполучення — для розчищення колій у Львові навіть використовували переобладнаний гусеничний танк.
Морози охопили всю країну. В Києві 9 лютого температура двічі опускалася до -32,2°C, у Криму фіксували небачені -25°C.
Однак, за даними Укргідрометцентру, абсолютний температурний мінімум в історії спостережень належить Луганську: там 8 січня 1935 року зафіксували -41,9°C, повторивши рекорд 1900 року.
Більшість рекордних морозів у різних регіонах України (від -34,9°C у Житомирі до -38,9°C у Володимирі), за даними метеоархівів, було зафіксовано саме у період від 1920-го до 1940 року.
Для порівняння, найсуворішою зимою за останні п’ять століть історики називають 1709 рік, коли екстремальні морози спричинили катастрофічні наслідки по всій Європі.
Якою буде погода в Україні в лютому
За прогнозом Укргідрометцентру, в лютому 2026 року температура повітря та кількість опадів у більшості областей України відповідатимуть нормі.
Середня місячна температура коливатиметься від 4° морозу до 2° тепла, водночас на півдні, сході та в частині центральних регіонів вона може бути на 1,5° вищою за звичні показники. Очікувана кількість опадів становитиме 29–67 мм, а в Карпатах місцями сягне 83 мм.
Загалом для лютого в Україні характерна середня температура 0–6° морозу, хоча в Криму та на Закарпатті вона часто є плюсовою.
Абсолютний мінімум лютневої температури становить 23,7-36,1° морозу. На Волині, у Вінницькій, Чернігівській та Луганській областях місцями до 37,2-39,0° морозу.
Абсолютний максимум у лютому – 12,3-21,9° тепла. В Одеській, Вінницькій областях та в Криму — до +23,0-24,4°. На високогір’ї Карпат 9,5-11,1° тепла.
Середня місячна кількість опадів становить 22-49 мм. Водночас у Карпатах, на Закарпатті та на високогір’ї — 104-108 мм.
