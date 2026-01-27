Аномальні погодні умови паралізували залізницю: по всій країні суттєво затримуються потяги (список)

Поїзд. / © Associated Press

Станом на ранок 27 січня по всій країні затримується велика кількість рейсів “Укрзалізниці”. Рух поїздів ускладнено через аномальні погодні умови. Найскладніша ситуація склалася на Одещині, де суцільна ожеледь вкрила лінію електропередавання.

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.

За даними компанії, виявлено щонайменше 10 місць, де повалені дерева пошкодили лінію електропередач та пристрої зв’язку та сигналізації, тому виведено резервні тепловози і на 10 перегонах рух переведено на телефонний зв’язок.

Одне з дерев також поцілило в пасажирський вагон поїзда №127/128 Запоріжжя-Львів. Минулося без травм пасажирів та пошкоджень самого вагона.

Зауважимо, за даними “УЗ”, деякі рейси затримуються у дорозі на п’ять-вісім годин. Серед причин називають знеструмлення і технічні причини. Окрім того, через затримку на кордоні у дорозі затримується потяг Пшемисль Головний - Запоріжжя-1.

Найбільші відставання від графіка у рейсів:

№38 Одеса - Ужгород +7:50

№78 Одеса - Ковель +6:00

№166 Одеса - Чернівці +5:55

№12 Одеса - Львів +5:38

№106 Одеса - Київ +5:07

Детальніше про затримки поїздів можна дізнатися у застосунку чи на сайті “Укрзалізниці” - uz-vezemo.

