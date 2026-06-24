Аномальні температури насуваються на Україну: синоптикиня попередила українців про небезпеку

Україну накриє екстремальна хвиля спеки до +37 градусів / © Associated Press

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У період від 28 по 30 червня через стрімке потепління по всій території України настане найсильніша температурна аномалія. У ці дні стовпчики термометрів сягатимуть критичних позначок, що може суттєво вплинути на самопочуття людей та вимагає дотримання суворих правил безпеки.

Про точні дати температурних рекордів та корисні поради для збереження здоров’я розповіла синоптикиня Наталка Діденко.

Пік спеки та температурні рекорди

З неділі по вівторок, 28-30 червня, в країні передбачається максимальне підвищення температури повітря. У більшості регіонів очікується стабільна спека від +31 до +35 градусів за Цельсієм.

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Однак подекуди сонце припікатиме ще дужче, розігріваючи повітря до екстремальних показників у +35…+37 градусів.

Поради для збереження здоров’я

Через такі погодні умови фахівчиня радить уникати прямого сонячного проміння в період з 11-ї до 16-ї години та пити якомога більше звичайної води. Метеозалежним людям варто заздалегідь підготуватися до можливих нападів мігрені та різких стрибків артеріального тиску.

Також синоптикиня закликала бути вкрай обережними з вуличною їжею та ретельно мити зелень, віддаючи перевагу термічно обробленій продукції, щоб уникнути проблем із травленням.

«Потихеньку передивіться холодильник, а особливо морозильник, якраз час попорядкувати там», — порадила Наталка Діденко.

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Нагадаємо, екстремальна спека вже охопила Європу. Через високі температури загинули десятки людей та тисячі птахів. Нестерпні погодні умови по всьому регіону призвели до масового закриття шкіл, перебоїв з електропостачанням та знаних збитків у сільському господарстві.

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