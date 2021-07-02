Аномальну спеку змінять похолодання і зливи: синоптикиня розповіла, коли українцям чекати на зміну погоди

Аномальну спеку змінять похолодання і зливи: синоптикиня розповіла, коли українцям чекати на зміну погоди

В Укргідрометцентрі прогнозують похолодання.

Погода в Україні у найближчі дні почне змінюватися. Спека дещо спаде і почнуться дощі. Такі погодні умови протримаються щонайменше до середини наступного тижня.

Про це розповіла заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, повідомляють "Факти".

За її словами, найближчими днями в Україні температура повітря в середньому вдень опуститься до +23 градусів, уночі стовпчики термометрів сягнуть лише + 13 градусів.

"Температура вночі буде триматися в рамках +15...+20 градусів. А вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах плюс +18...+23", - розповіла Наталія Голеня.

Також синоптики прогнозують дощі, які 2−3 липня оминуть лише Схід. Від 4−5 липня опадів не прогнозують західним регіонам. А 6−7 липня погоду в більшості областей визначить циклон, який принесе дощі.

Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань прогнозує цього року доволі спекотне літо, але з дощами та грозами.

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Погода в Україні: короткочасні дощі пройдуть у більшості регіонів

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