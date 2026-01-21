ТСН у соціальних мережах

Аномальний холод ще повернеться: синоптик назвав терміни нового похолодання

Днями очікується незначне послаблення морозів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Собака.

Собака. / © Associated Press

В Україні вже від 22 січня вологе та більш тепле атлантичне повітря «спробує розбавити» арктичний холод. Втім, холод ще повернеться.

Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

«Прогнозуємо (від 22 січня — Ред.) період з послабленням морозів до -2º…-7º, періодично випадатиме сніг», — повідомив синоптик.

Однак, наголосив він, надходження теплішого повітря разом із опадами та туманами сприятиме утворенню складних відкладень — ожеледі й паморозі — на дротах, гілках дерев та земній поверхні.

Однак це невелике потепління в Україні триматиметься недовго, наголосив він Постригань.

«За попередніми прогностичними розрахунками, аномальний холод тимчасово ще повернеться наприкінці січня. Зима триває», — додав експерт.

Нагадаємо, до України прийшов мороз із Сибіру. Антициклон з Сибіру зазвичай набуває потужності на піку зими — січень та початок лютого, коли фіксуються найнижчі температури.

Зазвичай ця зона високого тиску обмежується Уральськими горами і на захід та європейську частину Росії заходить не часто. Однак як що він виходить за межі Уральських гір, то під його вплив потрапляє Україна, Польща і навіть Німеччина.

