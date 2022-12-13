Анонім "замінував" торговий центр в Чернівцях: фото

Невідома особа заявила про вибухівку в ТЦ.

У торговому центрі в Чернівцях шукають вибухівку через повідомлення про замінування.

Про це повідомляє "АСС" з посиланням на пресслужбу поліції Чернівецької області.

"Сьогодні, 13 грудня, надійшло повідомлення про замінування торгового центру "Формаркет" у Чернівцях. Відтак, інформацію про замінування перевіряють", - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці працюють відповідні служби.

Нагадаємо, у Печерському районі Києва затримали 51-річного чоловіка, які зателефонував на лінію "102" та повідомив про замінування Офісу президента. У нього вдома під час обшуку виявили радянську символіку.

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