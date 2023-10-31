"Анонімність – це зло": в ОПУ відреагували на скандальну статтю Time

Стаття журналу Time, в якій йдеться про відсутність віри у перемогу України, викликала хвилю обурення. На думку радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, з журналістами треба працювати саме відкрито.

Про це він радник ОПУ сказав в ефірі телемарафону.

Має бути відповідальність

За його словами, треба знімати з себе будь-яку маску і говорити, відповідаючи своїм прізвищем і своєю репутацією. Якщо ви готові коментувати, то коментуйте, беріть на себе відповідальність, особливо – якщо ви займаєте певні посади чи не займаєте.

"Я взагалі вважаю, що анонімність – це зло. Чому? Тому що ти не несеш ніякої відповідальності. І, крім того, я вважаю, що бажано б було, щоб і журналісти, західні в тому числі не писали б "анонімне джерело", а говорили б джерело конкретно. Єдиний випадок, коли треба говорити про анонімне джерело, це коли ви чітко фіксуєте, що хтось щось вкрав, і захищаєте своє джерело", – вважає Подоляк.

Водночас він підкреслив, що суттєво ця стаття не впливає на відносини української влади з західними партнерами.

Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данілов прокоментував гучну статтю у журналі Time. На думку Данілова, правоохоронні органи мають дати відповідь, що це за анонімні співрозмовники автора нібито з оточення президента, "які не вірять в нашу перемогу".

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