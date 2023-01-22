Анонс візиту міністра оборони Німеччини до України та обстріли громад: головні новини ночі 22 січня 2023 року

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Головні новини ночі 22 січня 2023 року:
- Міністр оборони Німеччини анонсував свою поїздку до України: перші подробиці Читати далі –>
- "Не викручуємо руки та не вмовляємо": у Білому дому прокоментували переговори з Німеччиною щодо Leopard Читати далі –>
- Ворог завдав 115 ударів по прикордонню Сумщини: є поранені Читати далі –>
- На Дніпропетровщині окупанти обстріляли Марганецьку громаду: одне з підприємств зазнало руйнування Читати далі –>
- На Миколаївщині авто підірвалося на міні: серед постраждалих - немовля Читати далі –>
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