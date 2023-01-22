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Анонс візиту міністра оборони Німеччини до України та обстріли громад: головні новини ночі 22 січня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
11к
Час на прочитання
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Анонс візиту міністра оборони Німеччини до України та обстріли громад: головні новини ночі 22 січня 2023 року

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 22 січня 2023 року:

  • Міністр оборони Німеччини анонсував свою поїздку до України: перші подробиці Читати далі –>
  • "Не викручуємо руки та не вмовляємо": у Білому дому прокоментували переговори з Німеччиною щодо Leopard Читати далі –>
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