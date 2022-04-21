Анонс зустрічі генсека ООН з Зеленським та відсутність водопостачання на сході України: п'ять головних подій ночі 21 квітня 2022

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
П'ять головних подій ночі 21 квітня 2022:
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш хоче зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і окремо - з російським лідером Володимиром Путіним. Читати далі –>
- Президент США Джо Байден вкрай болісно сприймає кадри з руйнуваннями й жертвами серед цивільних в Україні та переживає за людей, які страждають і гинуть від російського вторгнення. Читати далі –>
- Понад 7 тижнів інтенсивних військових дій в Україні призвели до руйнування водопровідних та електричних мереж, внаслідок чого 1,4 мільйона людей залишилися без доступу до безпечної води на сході України і ще 4,6 мільйона людей мають лише обмежений доступ. Загалом, понад 6 мільйонів людей в Україні щодня стикаються із труднощами із доступом до питної води, яка є однією із головних людських потреб. Читати далі –>
- "Укрзалізниця" з початку війни евакуювала за кордон пів мільйона людей. Найбільше пасажирів виїхало до Польщі. Також компанія вже фіксує збільшення попиту на зворотні рейси. Читати далі –>
- Україна зініціювала спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ, яке присвячене ескалації повномасштабного російського вторгнення в країну. Читати далі –>
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