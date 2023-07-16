Антарктичні "НЛО" та перламутрові хмари: над "Вернадським" зафіксували унікальне природне явище – фото

На науковій станції "Академік Вернадський" українські полярники зафіксували незвичне природне явище – "перламутрові хмари" та рожеве "НЛО".

Про це повідомили у Національному антарктичному науковому центрі.

"Знаєте, що таке мрія полярного метеоролога? Це спостерігати за один день одразу кілька явищ, які дуже рідкісні чи взагалі відсутні в наших краях. Таке "комбо" якраз нещодавно випало українським метеорологам на "Вернадському", – йдеться у повідомленні.

За їхніми словами, зранку на небі з'явилися сочевицеподібні хмари. Вони були овальної форми, витягнуті горизонтально та з рівними чітко окресленими краями. Вони мають яскравий білий колір, іноді з різнокольоровим сяянням, і часто накладаються одна на одну, неначе стос тарілок.

"Тож наші полярники жартують, що це антарктичні НЛО, адже вони схожі на космічний корабель прибульців. До того ж через особливості утворення сочевицеподібні хмари не рухаються, а неначе "зависають" в одній точці. Тож поки вони висіли над "Вернадським", сонце опустилося над горизонтом, "підсвітивши" небо в рожевий колір.

А пополудні на небосхилі "проявилися" перламутрові хмари. Вони дуже тонкі, тож на тлі розсіяного світла їх фактично не видно. А от під час заходу сонця, коли воно опускається на кілька градусів нижче горизонта, світло відбивається від кристаликів льоду в хмарах таким чином, що виникає оптичний ефект іризації. Він якраз і "фарбує" хмари в різні кольори", - пояснили полярники.

На станції "Академік Вернадський" полярники зафіксували "перламутрові хмари" та "НЛО". Фото: Дмитро Кричун.

На станції "Академік Вернадський" полярники зафіксували "перламутрові хмари" та "НЛО". Фото: Дмитро Кричун.

На станції "Академік Вернадський" полярники зафіксували "перламутрові хмари" та "НЛО". Фото: Дмитро Кричун.

На станції "Академік Вернадський" полярники зафіксували "перламутрові хмари" та "НЛО". Фото: Дмитро Кричун.

На станції "Академік Вернадський" полярники зафіксували "перламутрові хмари" та "НЛО". Фото: Дмитро Кричун.

На станції "Академік Вернадський" полярники зафіксували "перламутрові хмари" та "НЛО". Фото: Дмитро Кричун.

За словами науковців, сочевицеподібні і перламутрові хмари навіть в Антарктиді можна побачити нечасто. Для цього потрібні специфічні погодні умови, які бувають здебільшого взимку. Крім того, для формування обох видів хмар потрібні "перешкоди", які оминатиме потік повітря, – зазвичай це гірські хребти. Ці хмари належать до різних шарів атмосфери: сочевицеподібні, як і більшість хмар, живуть у "вологій" тропосфері й складаються переважно з води, а перламутрові – у "сухій" стратосфері й складаються з кристаликів льоду.

"Тож мрія метеорологів 28-ї УАЕ вже частково здійснилася. Чому частково? Бо вони ще чекають на білу веселку, міражі, паргелій та інші цікаві явища", - кажуть полярники.

Нагадаємо, на станції "Академік Вернадський" зафіксували найвищу температуру за всі роки спостережень.

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