Антарктида, Гаваї, Бора-Бора: замість служби майор ДШВ нажив мільйонні статки і подорожував світом

Майора ДШВ судитимуть за незаконне збагачення

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Дніпровська спеціалізована прокуратура передала до суду обвинувальні акти щодо начальника продовольчої служби однієї з військових частин Десантно-штурмових військ ЗСУ та його підлеглої — діловода цієї ж служби.

Майора звинувачують у низці тяжких злочинів, серед яких одержання хабара, шахрайство, незаконне збагачення, легалізація злочинних доходів та ухилення від служби. Його підлеглій інкримінують надання неправомірної вигоди.

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Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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Наживався на продуктах для ЗСУ та відпочивав в Антарктиді: майора ДШВ судитимуть

За даними слідчих, у червні 2025 року майор одержав від діловода 10 тисяч доларів США. За ці гроші посадовець сприяв підміні продуктів у війську: замість помідорів бійцям постачали огірки, а замість яблук — апельсини, хоча за документами провели зовсім інші товари.

Паралельно посадовець систематично ухилявся від служби. Упродовж 2024–2025 років він 83 дні перебував поза частиною в умовах воєнного стану. Він повертався із відпусток за кордоном із запізненнями, дезінформував командування про своє місцеперебування.

Також він без жодних підстав перебував на Хмельниччині та Одещині. Попри це, посадовцю виплатили понад 549 тисяч гривень грошового забезпечення й додаткової винагороди, які він витратив на власні потреби.

Масштаб статків підозрюваного виявився значним. Протягом 2023–2025 років майор набув необґрунтованих активів на 26,2 мільйона гривень. У нього з’явилися автомобіль BMW X6 M, дві квартири у Дніпрі з паркомісцем, право довгострокової оренди нерухомості на Балі, а також люксовий гардероб.

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Крім того, посадовець витратив 4,1 мільйона гривень на відпочинок — він відвідав США, Японію, ОАЕ, Колумбію, Гаваї, Бора-Бора, Аргентину, Перу та побував у круїзі до Антарктиди.

У фінансових звітах ці суми військовий оминув: у декларацію за 2023 рік він не вніс видатки на 8,9 мільйона гривень, а за 2024 рік приховав ще 18,2 мільйона гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у майора понад 51 тисячу доларів США, 2,1 тисячі євро, 201 тисячу гривень, папери на елітну нерухомість і авто, колекцію брендових речей вартістю близько 8 мільйонів гривень та боргові розписки на 120 тисяч доларів.

У його підлеглої вилучили мобільні телефони, ноутбуки, документи, банківські картки та розписки на 20 тисяч доларів.

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5 лютого 2026 року майора затримали. Суд відправив його під варту, а його підлеглій обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Обвинуваченому майору загрожує до 10 років позбавлення волі, а діловоду — до 4 років ув’язнення.

Розкрадання у війську: останні новини

Нагадаємо, начальника тилу одного з навчальних підрозділів ЗСУ засудили до 10 років позбавлення волі з позбавленням військового звання «майор» за розкрадання продуктів.

Офіс генпрокурора повідомив, що посадовець разом із начальницею їдальні списував за документами більше харчів, ніж використовував для військових, а надлишки продавав цивільним і особисто вивозив власним авто.

З червня 2024 року по січень 2025 року правоохоронці зафіксували 59 таких епізодів, що завдали державі збитків на суму близько пів мільйона гривень. У січні 2025 року військового викрили та затримали, після чого суд визнав його винним у привласненні майна в умовах воєнного стану.

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