Антиконституційні каральні заходи в новому законі про мобілізацію: все залежить від ОП – нардепка

Народна депутатка та членкиня комітету безпеки, оборони та розвідки Соломія Бобровська розповіла про обговорення законопроєкту № 10378 про зміну правил мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Зокрема, про антиконституційні пункти закону – обмеження прав осіб, які уникають призову.

Про це вона розповіла в ефірі "Радіо. Свобода".

"З кричущого (пункти у законопроєкті про мобілізацію - ред.) є питання демобілізації, третя група інвалідності, питання ролі органів місцевого самоврядування і питання іншого законопроєкту про підвищення адміністративної і кримінальної відповідальності. Я вважаю, що ці речі є неприпустимими, особливо останні дві", - зазначила вона.

За словами нардепки, саме найсуперечливіші пунктів законопроєкту про мобілізацію, як от обмеження прав осіб, які уникають призову (блокування банківських рахунків, обмеження права розпоряджатися рухомим і нерухомим майном), запровадження електронних повісток та скасування відстрочки для осіб з інвалідністю ІІІ групи, ставали найбільшим каменем спотикання.

"Такі речі не мали би бути допустимі. Зараз все це обговорюється. Ми не знаємо, як це (обговорюватимуть - ред.) фракції , оскільки буде тиск від Офісу президента, щоб за це голосувати. І в якому вигляді це (норми законопроєкту - ред.) буде. Тому фінальне рішення буде сьогодні пізніше", - резюмувала Соломія Бобровська.

Вона також додала, що після 3-4 днів стане зрозуміло, що буде у фінальній версії законопроєкту.

Раніше ми писали, чи варто готуватися до "фінансових репресії" та примусового повернення чоловіків з-за кордону у разі ухвалення законопроєкту про мобілізацію.

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