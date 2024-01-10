"Антиконституційний і корупційний": редакцію проєкту про мобілізацію назвали фатальною помилкою влади

Комітет з національної безпеки, оборони та розвідки, який мав 10 січня ухвалити рішення щодо основного та альтернативного законопроєктів про мобілізацію, перенесено на завтра, 11 січня. Проте такий "антиконституційний і корупційний законопроєкт" від уряду має бути або відкликаний, або відправлений на доопрацювання.

Про це сказала народна депутатка Верховної Ради Ірина Фріз.

Фріз назвала законопроєкт про мобілізацію "антиконституційним і корупційним".

"За цією редакцією він є фатальною помилкою влади, яка намагається його продавлювати через Верховну Раду України в першому читанні", – написала Ірина Фріз у Facebook.

Народна депутатка також висловила впевненість, що якби ініціатором змін був президент, то рівень підтримки від монобільшості та парламенту був би зовсім іншим, ніж до "недолугої редакції Кабміну".

"Саме тому "Європейська Солідарність", як послідовна фракція, наполягає не лише на зміні змісту редакції та усунення антиконституційних і корупційних норм, а й на зміні суб’єкта подання цих змін. Ми підтримували всі ініціативи президента щодо продовження термінів мобілізаціі, тому готові фахово працювати із внесеними змінами від верховного головнокомандувача", – зазначила Ірина Фріз.

Вона також зауважила, що наразі триває ухиляння від відповідальності та саботування питання мобілізації.

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Скандальний проєкт про мобілізацію: що кажуть народні обранці

Дійсно, Верховна Рада вже 11 січня має вирішити долю нашумілого законопроєкту про мобілізацію – проголосує документ у першому читанні.

Як раніше повідомив ТСН.ua нардеп від фракції "Слуга народу", член оборонного комітету Олександр Федієнко, Рада збирається ухвалити законопроєкт про мобілізацію в першому читанні без правок.

За заявою народного депутата Веніславського, законопроєкт містить багато дискусійних норм і в нинішньому вигляді потребує доопрацювань.

Найсуперечливіші норми проєкту про мобілізацію

електронні повістки,

вилучення у фізичних осіб-підприємців автомобілів у вигляді військово-транспортного обов’язку,

пункти, які передбачають розширення повноважень представників ТЦК та очільників місцевих держадміністрацій.

Народний депутат Олексій Гончаренко раінше не виключив, що цей законопроєкт можуть ухвалити після тиску з Офісу президента.



"Головне, щоб не прозвучав якийсь окрик з Банкової і це не почали продавлювати просто через коліно, без жодних дискусій і фахової розмови", – вважає Олексій Гончаренко.

Також він повідомив, що нардепи планують залишити в законопроєкті норму про демобілізацію після 36 місяців служби.

Народна депутатка Соломія Бобровська також поінформувала, через що найбільше сперечаються народні обранці: "З кричущого є питання демобілізації, третя група інвалідності, питання ролі органів місцевого самоврядування і питання іншого законопроєкту про підвищення адміністративної та кримінальної відповідальності. Я вважаю, що ці речі є неприпустимими, особливо останні дві".

Депутатка також розкритикувала норму про забезпечення доправлення органами місцевого самоврядування громадян до ТЦК СП.

Як повідомив 10 січня заступник голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, "були питання по вилученню відстрочки для інвалідів".