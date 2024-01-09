Антиконституційний закон про мобілізацію: найбільш ймовірне ухвалення в першому читанні урядової версії - Железняк

Скандальний законопроєкт про мобілізацію не ухвалять сьогодні, 9 січня, як очікувалося раніше. Однак з'явилась інформація про те, що з ним може бути далі.

Урядову версію нового законопроєкту про мобілізацію можуть ухвалити в першому читанні.

Про це каже нардеп Ярослав Железняк.

"Поки найбільш ймовірний базовий сценарій: прийняття в першому читанні урядової версії з рекомендаціями Комітету щодо змін тексту (під час доопрацювання у другому читанні)", - каже він.

Водночас нардеп каже, що до ухвалення проєкту закону ще не брались. Комітет з питань оборони досі розглядає інший законопроєкт.

Нагадаємо, раніше Железняк поінформував, що Комітет оборони досі розглядає проєкт про реєстр військового обліку. Питання мобілізації навіть не починали. За його словами, найімовірніше, сьогодні, 9 січня, по закону про мобілізацію рішення Комітету прийматися не буде.

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