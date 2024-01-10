Антиконституційний законопроєкт про мобілізацію розглянуть без правок у першому читанні — нардеп

На пленарне засідання Парламенту, яке відбудеться 11 січня, буде виноситися законопроєкт про мобілізацію у тому вигляді, який був поданий Урядом. Зі всіма обмеженнями та скандальними нормами.

Оборонний Комітет Ради збирається ухвалити антиконституційний законопроєкт про мобілізацію у першому читанні без правок.

Про це повідомив у коментарі ТСН.ua народний депутат від фракція "Слуга народу", представник профільного Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

"Окремого комітетського законопроєкту точно не буде. Ми голосуватимемо у 1-му читанні його в тій редакції, в якій зареєстрував Кабмін. Але до 2-го читання народні депутати будуть подавати правки, з урахуванням соціальних питань, враховуючи безпекові виклики", - підкреслив ТСН.ua народний депутат.

Законопроєкт про посилення мобілізації: останні новини

Стало відомо, що у четвер, 11 січня, народні депутати будуть розглядати у першому читанні законопроєкт про посилення мобілізації, який викликав резонанс у суспільстві через суперечливі пункти.

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомив, що урядову версію нового законопроєкту про мобілізацію можуть ухвалити в першому читанні з рекомендаціями комітету щодо змін тексту (під час доопрацювання у другому читанні). Тобто у тексті законопроєкту залишать усі скандальні та суперечливі норми.

Водночас джерела ТСН.ua в Комітеті кажуть, що міжнародні організації рекомендують доопрацювати новий законопроєкт про мобілізацію. Якщо ж антиконституційний закон ухвалять, як є, це стане поганим сигналом для усього світу.

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