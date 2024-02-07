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Антикорупційна прокуратура Австрії розслідує справу ексголови НБУ Кирила Шевченка

Антикорупційна прокуратура Австрії розслідує справу ексголови НБУ Кирила Шевченка

Ексголова Нацбанку Кирило Шевченко

Прохання про екстрадицію ексочільника Нацбанку до України австрійські суди не задовольнили.

Центральна прокуратура з розгляду справ про економічні злочини та корупцію Австрії проводить розслідування щодо ексголови правління Національного банку України Кирила Шевченка, якого підозрюють у розкраданні понад 200 мільйонів гривень “Укргазбанку”. Австрійський суд відмовив в екстрадиції колишнього очільника Нацбанку в Україну, але й притулку як іммігрант він досі не отримав.

Про це повідомляє австрійське видання Der Standard.

У виданні нагадали, що Кирило Шевченко втік з України у вересні 2022 року, за місяць до офіційної відставки. Невдовзі після цього він подав заяву про надання притулку в Австрії. 

“Хоча Україна подала прохання про екстрадицію, австрійські суди відхилили це: влада та суди стверджували, що передача Шевченка Україні наразі неможлива просто через воєнний стан”, - йдеться у повідомленні.

Оскільки злочини, які інкримінують Шевченку в Україні, в Австрії також караються, місцева антикорупційна прокуратура (WKStA) проводить розслідування щодо українця. Водночас його заява про надання притулку залишається без руху у Федеральному відомстві імміграції та притулку (BFA).

У коментарі Der Standard Кирило Шевченко зазначив, що не сподівається на справедливий суд у разі повернення до України,  оскільки всі клопотання його захисту – понад 50 заяв – були відхилені українським судом.

Ексголова Нацбанку стверджує, що в Україні його переслідують через те, що він відмовився проводити емісію гривні та знижувати облікову ставку у перший рік повномасштабного вторгнення Росії.

“Кирило Шевченко розраховує на справедливість австрійської влади, враховуючи очевидні порушення його прав на справедливий суд і звіт недержавної організації “Харківська правозахисна група”, яка опублікувала докази політичного переслідування у його справі", - зауважили у виданні. 

Нагадаємо, 8 грудня 2022 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно заарештував колишнього керівника Нацбанку України Кирила Шевченка. Його та ще чотирьох високопосадовців "Укргазбанку" підозрюють в організації схеми виведення 206 млн грн з державної фінансової установи. 

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