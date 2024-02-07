Антикорупційна прокуратура Австрії розслідує справу ексголови НБУ Кирила Шевченка

Прохання про екстрадицію ексочільника Нацбанку до України австрійські суди не задовольнили.

Центральна прокуратура з розгляду справ про економічні злочини та корупцію Австрії проводить розслідування щодо ексголови правління Національного банку України Кирила Шевченка, якого підозрюють у розкраданні понад 200 мільйонів гривень “Укргазбанку”. Австрійський суд відмовив в екстрадиції колишнього очільника Нацбанку в Україну, але й притулку як іммігрант він досі не отримав.

Про це повідомляє австрійське видання Der Standard.

У виданні нагадали, що Кирило Шевченко втік з України у вересні 2022 року, за місяць до офіційної відставки. Невдовзі після цього він подав заяву про надання притулку в Австрії.

“Хоча Україна подала прохання про екстрадицію, австрійські суди відхилили це: влада та суди стверджували, що передача Шевченка Україні наразі неможлива просто через воєнний стан”, - йдеться у повідомленні.

Оскільки злочини, які інкримінують Шевченку в Україні, в Австрії також караються, місцева антикорупційна прокуратура (WKStA) проводить розслідування щодо українця. Водночас його заява про надання притулку залишається без руху у Федеральному відомстві імміграції та притулку (BFA).

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У коментарі Der Standard Кирило Шевченко зазначив, що не сподівається на справедливий суд у разі повернення до України, оскільки всі клопотання його захисту – понад 50 заяв – були відхилені українським судом.

Ексголова Нацбанку стверджує, що в Україні його переслідують через те, що він відмовився проводити емісію гривні та знижувати облікову ставку у перший рік повномасштабного вторгнення Росії.

“Кирило Шевченко розраховує на справедливість австрійської влади, враховуючи очевидні порушення його прав на справедливий суд і звіт недержавної організації “Харківська правозахисна група”, яка опублікувала докази політичного переслідування у його справі", - зауважили у виданні.

Нагадаємо, 8 грудня 2022 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно заарештував колишнього керівника Нацбанку України Кирила Шевченка. Його та ще чотирьох високопосадовців "Укргазбанку" підозрюють в організації схеми виведення 206 млн грн з державної фінансової установи.

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