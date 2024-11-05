Антикорупційний суд арештував частину майна керівниці Хмельницької МСЕК

Під арешт потрапили готівка в іноземній валюті, договори купівлі-продажу землі, брендові прикраси, банківські картки та гаджети.

Вищий антикорупційний суд арештував частину майна керівниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні.

Про це йдеться в ухвалі Вищого антикорупційного суду.

Під арешт потрапили готівка в іноземній валюті, договори купівлі-продажу землі, брендові прикраси, банківські картки та гаджети.

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ВАКС наклав арешт на 3,17 мільйона доларів, 140 тисяч євро і 1,27 мільйона гривень, вилучених за місцем проживання Тетяни Крупи. Також арештували 93 тисячі доларів і 2 тисячі євро, які знайшли 3 жовтня у робочому кабінеті очільниці обласної МСЕК.

Крім готівки, суд арештував і інше майно:

документи щодо проєктування будівництва п’яти будинків;

ноутбук, п’ять флеш-накопичувачів, телефон IPhone10;

дві коробки із золотими виробами з жовтого металу з білим камінням;

роздруковані декларації Тетяни Крупи за 2021, 2022 та 2023 роки, проєкт відповіді на Нацагентство із запобігання корупції, а також довідки про виплату дивідендів.

Також ВАКС арештував договори купівлі-продажу земельних ділянок Тетяни Крупи та технічну документацію на земельні ділянки її чоловіка, а ще брендові прикраси, медичну документацію та банківські картки.

За рішенням суду наклали арешти на проєктну документацію будівництва-реконструкції дискоклубу у парку імені Чекмана та журнали виконаних робіт.

Що передувало

ДБР заявило про викриття керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу та її сина Олександра, який обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України у Хмельницькій області, на незаконному збагачені.

Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США, брендові прикраси та коштовності. Також родині топчиновників належать 30 об'єктів нерухомості, 9 автівок, нерухоме майно за кордоном тощо.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби. У робочому кабінеті жінки виявили підроблені документи з переліком людей та фіктивними діагнозами. Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру у незаконному збагаченні Тетяні Крупі.

7 жовтня Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Тетяні Крупі у вигляді тримання під вартою до 3 грудня із можливістю внесення застави у 500 млн 1528 гривень. Її адвокатка Анжеліка Моісєєва подала апеляційну скаргу на рішення Печерського районного суду Києва.

Після обрання запобіжного заходу Тетяну Крупу утримують у київському слідчому ізоляторі. Її справу передали в Національне антикорупційне бюро України.

Відомо, що Тетяна Крупа має інвалідність, її чоловік Володимир також. Крім того, обласна організація партії "Слуга Народу" повідомила у заяві, ініціює відкликання Тетяни Крупи, яка була обрана депутатом від партії, але не є членом партії "Слуга Народу" за народною ініціативою.

Нагадаємо, сьогодні, 22 жовтя, президент Зеленський провів засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК. Пізніше на сайті глави держави було опубліковано указ про ліквідацію МСЕКів.

На тлі скандалу зі МСЕК генеральний прокурор України Андрій Костін подав у відставку.

Зі свого боку в СБУ прозвітували, що від початку року оголосили про підозру 64 посадовцям МСЕК і скасували понад 4 тисячі висновків про інвалідність.

74 чоловікам скасували інвалідність через корупцію в Хмельницькій МСЕК

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