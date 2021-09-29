Антипіратська Ініціатива "Чисте небо" та кіберполіція підписали Меморандум про співпрацю

28 вересня антипіратська Ініціатива "Чисте небо" та Департамент кіберполіції Національної поліції України підписали Меморандум про співпрацю у протидії піратству в сфері медійного контенту.

В урочистій події взяли участь керівник Ініціативи "‎Чисте небо" В’ячеслав Мієнко та керівник Департаменту кіберполіції Олександр Гринчак.

Меморандум є новим етапом співробітництва "‎Чистого неба" та кіберполіції, яке розпочалось 2016 року з підписанням аналогічного документу між медіагрупами й Національною поліцією. Він допоможе організаціям взаємно підтримувати одна одну у боротьбі з піратством та ефективніше розвивати цей напрямок.

В’ячеслав Мієнко зазначає: "‎Ми раді продовженню співпраці з кіберполіцією та вдячні за її готовність захищати інтелектуальну власність в Україні. Я сподіваюсь, що спільними зусиллями ми зможемо переконати правовласників зайняти активну позицію у захисті своїх прав і не стояти осторонь проблем піратства. Втім, за останні 5 років вже були відпрацьовані всі механізми взаємодії між учасниками "‎‎Чистого неба", кіберполіцією та слідчими органами, що необхідні для ефективного розслідування злочинів у сфері піратства. Це дозволило заблокувати та притягнути до відповідальності понад 100 нелегальних онлайн кінотеатрів і провайдерів, які незаконно розповсюджували контент. Також нашим спільним досягненням є те, що простір українського інтернету наразі вільний від сайтів, які б системно порушували права національних правовласників. Окрім залучення партнерів, Ініціатива "Чисте небо" застосовує для цього низку технологій — моніторинг, блокування піратів на рівні пошукових та платіжних систем тощо".

Окрім зазначеного, Ініціатива "‎Чисте небо" та кіберполіція активно сприяють змінам в законодавстві, які допоможуть і правовласникам, і держорганам ефективніше залучати до відповідальності злодіїв контенту. У наступному році очікується кілька важливих змін, зокрема посилення відповідальності за порушення авторських та суміжних прав, створення для фінансування піратства окремої статті Кримінального кодексу (зараз воно є окремим складом злочину у межах 176-ї статті).

Олександр Гринчак висловив необхідність будувати довіру із бізнесом, що є наразі одним з пріоритетних напрямків кіберполіції, адже вирішувати проблеми із піратством самостійно, без залучення правоохоронної системи — це неефективно. "‎З Ініціативою "Чисте небо" у нас вже склалися теплі відносини, і ми прагнемо, щоб вони встановилися з усіма гравцями медіаринку. Працюватимемо над цим, і я впевнений, що в подальшому реалізуємо ще багато успішних кейсів з викриття та покарання крадіїв контенту".

Загалом ефективна боротьба з онлайн-піратством є одним з основних пріоритетів для України — як для розвитку креативної індустрії всередині країни, так і для покращення її міжнародного статусу, зокрема для виходу зі Списку 301 Торгового представництва США.

Довідка:

Громадський союз "‎Ініціатива Чисте небо" є некомерційним і неприбутковим об'єднанням, створеним у 2013 році з метою розвитку легального аудіовізуального продукту і боротьби з сайтами, що поширюють піратський контент. Ініціатива налічує понад 20 компаній-учасників і партнерів, серед яких компанії 1+1 media, StarLightMedia, Smartsolutions Law Group, Volia, Київстар ТБ, FILM.UA Group, Recreativ, Українська Антипіратська Асоціація (УАПА), Gemius, Getty Images та інші.

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