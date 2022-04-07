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Антипутінський легіон "Свобода Россії" в Україні отримав свої шеврони і форму

Антипутінський легіон "Свобода Россії" в Україні отримав свої шеврони і форму

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Антипутінський легіон "Свобода Россії" в Україні отримав свої шеврони і форму

Військовй підрозділ ЗСУ складається з росіян, які повстали проти режиму Путіна.

В Україні проти окупантів воюють росіяни. Вони вже сформували свій легіон і отримали форму.

Про це повідомили на сторінці легіону "Свобода Росії" у твітері.

"Сьогодні наш легіон, як один із військових підрозділів України, отримав українську польову військову форму та атрибутику легіону "Свобода Росії". Відтепер ми воюватимемо за Росію проти режиму Путіна в українській військовій формі із символами нашої нової Росії. За Росію! За волю!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в Україні з'явився легіон "Свобода Росії", куди приймають добровольців із числа колишніх російських військових, які виступають проти режиму президента РФ Володимира Путіна.

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