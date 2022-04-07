Антипутінський легіон "Свобода Россії" в Україні отримав свої шеврони і форму

Військовй підрозділ ЗСУ складається з росіян, які повстали проти режиму Путіна.

В Україні проти окупантів воюють росіяни. Вони вже сформували свій легіон і отримали форму.

Про це повідомили на сторінці легіону "Свобода Росії" у твітері.

"Сьогодні наш легіон, як один із військових підрозділів України, отримав українську польову військову форму та атрибутику легіону "Свобода Росії". Відтепер ми воюватимемо за Росію проти режиму Путіна в українській військовій формі із символами нашої нової Росії. За Росію! За волю!", - йдеться в повідомленні.

Сегодня наш легион, как одно из воинских подразделений Украины, получил украинскую полевую военную форму и атрибутику легиона «Свобода России»Отныне мы будем воевать за Россию против режима Путина в украинской военной форме с символами нашей новой России.

За Россию! За свободу! pic.twitter.com/4y7lHTFVuC — Конец Мордора (@endofmordor) April 6, 2022

Нагадаємо, що в Україні з'явився легіон "Свобода Росії", куди приймають добровольців із числа колишніх російських військових, які виступають проти режиму президента РФ Володимира Путіна.