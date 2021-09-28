Антисанітарія і сміття: у Дніпрі 20-річний хлопець помер в автобудинку, в якому жив (фото)

Антисанітарія і сміття: у Дніпрі 20-річний хлопець помер в автобудинку, в якому жив (фото)

Що саме стало причиною події, наразі невідомо.

У Дніпрі 20-річний хлопець жив в покинутій машині, забитій всіляким сміттям. Вдень 27 вересня громадянин помер

Про це пише "Інформатор".

Як стало відомо, подія трапилася біля одного з житлових будинків на вулиці Гоголя. Там в автомобілі довгий час жив бездомний хлопець. Працював охоронцем, а також відкривав і закривав шлагбаум.

Після чергової зі змін він повернувся в свій автобудинок, де з невідомих причин помер. Щоб витягти його тіло з машини, довелося викликати рятувальників, які зрізали двері завдяки спеціальним інструментам.

На місці працювали медики та судмедексперти. Встановлюються всі причини того, що сталося.

Нагадаємо, що у Дніпрі вихователька дитячого садка знущалася з дитини. За словами мами малюка, до нього також застосовувався фізичний вплив. Аудіозапис інциденту мама дитини згодом виклала в соціальні мережі.

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