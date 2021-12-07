Антисептик з колою: в Одесі однокласники отруїли 14-річну дівчинку

Школярка випила "коктейль" і потрапила до лікарні.
В Одесі школярка стала жертвою невдалого жарту однокласників. Вона отруїлася "коктейлем" з коли та антисептика.
Про це пишуть місцеві Телеграм-канали.
Зазначається, що дівчинка випила колу, в яку був підмішаний антисептик, в результаті чого отримала отруєння. Потерпілу доправили до лікарні, де їй надали необхідну медичну допомогу.
У соціальних мережах очевидці пишуть, що інцидент стався в школі №35.
Нагадаємо:
В обухівському ліцеї №4 вчителька початкових класів тоді ще першокласника вдарила головою об парту, а іншого учня била по руках. Справа довго не виходила за межі школи: адміністрація просила нікуди не звертатися, а шкільна психологиня взагалі навчала дітей не розповідати про конфлікт батькам.
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