"Антистресове" підживлення огірків: вони будуть давати плоди до самої осені

В серпні ночі вже часто стають досить прохолодними і огірки починають погано рости. А ще в цей період город атакують різні бактерії та грибки. Тому плоди стають зовсім маленькими та хворими. Чим підживити огірки, щоб вони давали плоди до самої осені - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Щоб допомогти огіркам стійко перенести холод та продовжити період плодоношення, можна на ніч накривати грядки укривним матеріалом. Однак така можливість є не у кожного. Якщо цей спосіб здається вам надто трудомістким, варто звернути увагу на три варіанта підживлення. Вони допоможуть огіркам "зігрітися" в серпні та давати врожай чи не до заморозків.

Підживлення огірків цукром

Підживлення цукром чудово "зігріє" огірки навіть без укривного матеріалу. Щоб приготувати розчин, потрібно на відро води (10 літрів) взяти склянку цукру та ретельно розмішати, щоб кристалики повністю розчинилися. Поливають сумішшю рослини під корінь. По листку обприскувати цукровим підживленням категорично заборонено. Самим огіркам це нічого не дасть, але може спровокувати розвиток сажистого грибка, що лише додасть вам нового клопоту.

Цукор - чудовий варіант харчування для ґрунтових мікроорганізмів, які почнуть активну діяльність і, тим самим, розігріють землю.

Зелене добриво або трав'яний настій - альтернатива цукру

Щоб приготувати таке підживлення для огірків, потрібно взяти пів відра бур'янів і залити водою до верха. Залишити настоюватися на тиждень, бажано залишивши на сонці.

Поки стоїть досить тепла погода, зелене добриво перед підживленням розводять у воді (пропорції 1:10). Але коли стає прохолодно, концентрацію розчину збільшують (пропорція 1:5). Поливати потрібно також під корінь.

Якщо ви збираєтесь поливати огірки раз на тиждень, краще концентрацію ще трішки збільшити і розводити водою у пропорції 1:2.

Попіл - підживлення огірків для плодоношення

В холодні ночі чудовим підживленням для огірків стане попіл, який багатий на калій. Тут варто звернути увагу на один важливий нюанс - потрібно обов'язково гасити попіл оцтом. В іншому випадку калій зробить недоступним для рослин фосфор. А без достатньої кількості цього елементу огірки будуть відрізнятися слабким імунітетом до різних хвороб.

Приготувати підживлення з попелу досить просто: на відро води (10 літрів) потрібно взяти 3 склянки попелу та півсклянки столового оцту. Отриманий розчин вводять під корінь.

Ці добрива добрі тим, що їх можна чергувати, що тільки посилить ефект. А ще деякі городники додають зелене добриво чи цукрове підживлення до розчину з попелом.