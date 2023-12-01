"Антиукраїнська диверсія": Порошенко розповів, що його не випустили за кордон

П'ятий президент України Петро Порошенко не зміг виїхати за кордон. Там у нього були заплановані зустрічі з польськими та американськими партнерами.

Про це Петро Порошенко повідомив у своєму телеграм-каналі.

Порошенка не випустили за кордон

"Не дрібне шкідництво, а антиукраїнська диверсія"

За словами політика, він мав усі належні дозволи для перетину державного кордону з метою відрядження. Зокрема, його підписав голова Верховної Ради.

"Я далекий від думки, що прикордонники діяли за власної ініціативи. Кожен може сам здогадатися, хто ж скасував документ, підписаний спікером парламенту", - натякнув політик.

Як деталізував п'ятий президент, у Польщі та США було заплановано десятки зустрічей. Так, з поляками Порошенко мав говорити про зняття блокади наших перевізників на кордоні, а з американцями – про забезпечення фінансування воєнної допомоги, яка майже вичерпалася цього року, під загрозою в майбутньому. А без неї, наголосив політик, нам Росію не перемогти.

"Ситуація надзвичайно складна. Тому акцент в програмі — на проблемних республіканцях. Зірвано мою зустріч з новим спікером палати представників Джонсоном", – зауважив Петро Порошенко.

Він заявив, що скасування документа, підписаного спікером парламенту, та перешкоджання його виїзду – це антиукраїнська диверсія.

"Це не просто перешкоджання дипломатичній роботі всієї моєї команди. А, на жаль, удар по обороноздатності України", – заявив Петро Порошенко.

Раніше у Льові жінка покусала поліцейського, прориваючись до Порошенка.

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