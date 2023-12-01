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"Антиукраїнська диверсія": Порошенко розповів, що його не випустили за кордон

"Антиукраїнська диверсія": Порошенко розповів, що його не випустили за кордон

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
Перегляди
2288
Час на прочитання
2 хв
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"Антиукраїнська диверсія": Порошенко розповів, що його не випустили за кордон

Порошенка не випустили за кордон

Події на кордоні він назвав "театром абсурду".

П'ятий президент України Петро Порошенко не зміг виїхати за кордон. Там у нього були заплановані зустрічі з польськими та американськими партнерами.

Про це Петро Порошенко повідомив у своєму телеграм-каналі.

Порошенка не випустили за кордон

Порошенка не випустили за кордон

"Не дрібне шкідництво, а антиукраїнська диверсія"

За словами політика, він мав усі належні дозволи для перетину державного кордону з метою відрядження. Зокрема, його підписав голова Верховної Ради.

"Я далекий від думки, що прикордонники діяли за власної ініціативи. Кожен може сам здогадатися, хто ж скасував документ, підписаний спікером парламенту", - натякнув політик. 

Як деталізував п'ятий президент, у Польщі та США було заплановано десятки зустрічей. Так, з поляками Порошенко мав говорити про зняття блокади наших перевізників на кордоні, а з американцями – про забезпечення фінансування воєнної допомоги, яка майже вичерпалася цього року, під загрозою в майбутньому. А без неї, наголосив політик, нам Росію не перемогти. 

"Ситуація надзвичайно складна. Тому акцент в програмі — на проблемних республіканцях. Зірвано мою зустріч з новим спікером палати представників Джонсоном", – зауважив Петро Порошенко.   

Він заявив, що скасування документа, підписаного спікером парламенту, та перешкоджання його виїзду – це антиукраїнська диверсія.

"Це не просто перешкоджання дипломатичній роботі всієї моєї команди. А, на жаль, удар по обороноздатності України", – заявив Петро Порошенко.

Раніше у Льові жінка покусала поліцейського, прориваючись до Порошенка.

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Дата публікації
Перегляди
2288
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