Антивакцинатора Стахіва випустили з психіатричної лікарні

Стахів майже місяць перебував у психлікарні, де проходив судово-медичну експертизу.

Одного з лідерів антивакцинаторського руху - 36-річного Остапа Стахіва виписали з Львівської обласної психіатричної лікарні. Чоловік майже місяць перебував на судово-медичній експертизі. 29 грудня його відпустили, оскільки сплив термін проведення експертизи.

Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили у пресслужбі СБУ Львівщини.

Нагадаємо, 30 листопада Галицький районний суд м. Львова відправив затриманого на судово-психіатричну експертизу. Він намагався оскаржити таке рішення суду, однак йому це не вдалося. Невдовзі у медзакладі має засідати спеціальна комісія, яка надасть висновок щодо психічного стану антивакцинатора Стахіва. Коли це має відбутися - невідомо.

В СБУ повідомили, що триває досудове розслідування. Чекають на висновки психіатричної експертизи.

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