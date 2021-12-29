Антивакцинатора Стахіва випустили з психіатричної лікарні

Стахів майже місяць перебував у психлікарні, де проходив судово-медичну експертизу.
Одного з лідерів антивакцинаторського руху - 36-річного Остапа Стахіва виписали з Львівської обласної психіатричної лікарні. Чоловік майже місяць перебував на судово-медичній експертизі. 29 грудня його відпустили, оскільки сплив термін проведення експертизи.
Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили у пресслужбі СБУ Львівщини.
Нагадаємо, 30 листопада Галицький районний суд м. Львова відправив затриманого на судово-психіатричну експертизу. Він намагався оскаржити таке рішення суду, однак йому це не вдалося. Невдовзі у медзакладі має засідати спеціальна комісія, яка надасть висновок щодо психічного стану антивакцинатора Стахіва. Коли це має відбутися - невідомо.
В СБУ повідомили, що триває досудове розслідування. Чекають на висновки психіатричної експертизи.
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- В Остапа Стахіва у Львові правоохоронці провели обшуки. На захист скандального антивакцинатора прийшли його однодумці, які агресивно поводилися.
- СБУ повідомила, що правоохоронці викрили антиукраїнську мережу, яка під антивакцинаторськими гаслами готувалася до захоплення влади в Україні. За попередніми даними, їхні дії координували з Росії.
- 18 листопада Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід антивакцинатору Остапу Стахіву.
- У Києві 24 листопада під час акції противники вакцинації спочатку протестували проти карантинних обмежень та вакцинації під Верховною Радою та перекривали дороги. Згодом вони вирушили колоною до СБУ, аби відпустили Остапа Стахіва - одного з лідерів антивакцинаторського руху.
- 30 листопада Галицький районний суд м. Львова відправив його на судово-психіатричну експертизу.