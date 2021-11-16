Антивакцинатори в Україні хотіли захопити владу та створити свою "міліцію", їх курували з Росії - СБУ

Антивакцинатори в Україні хотіли захопити владу та створити свою "міліцію", їх курували з Росії - СБУ

Лідеру антивакцинаторів та ще одному фігуранту провадження, громадянину РФ, СБУ повідомила про підозру за ст. 109 Кримінального кодексу України.

СБУ викрила антиукраїнську мережу, яка під антивакцинаторськими гаслами, готувалась до захоплення влади в Україні. За попередніми даними, їхні дії координували з Росії.

Про це повідомили в СБУ.

"У розпорядженні СБУ є беззаперечні докази причетності фігурантів до протиправної діяльності, у тому числі листування, у ході якого зловмисники підшукували зброю та співучасників, що мали захоплювати владу у відповідних регіонах. Потім вони збиралися створити на території України власні територіальні громади із "власною міліцією" та "економікою", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, групу антивакцинаторів могли фінансувати із Росії.

Лідеру антивакцинаторів та ще одному фігуранту провадження, громадянину РФ, СБУ повідомила про підозру за ст. 109 Кримінального кодексу України.

СБУ

СБУ не називає імена підозрюваних, проте за даними видань "Українська правда", Zaxid.net і Liga.net, мова йде про скандального львівського антивакцинатора Остапа Стахіва та Михайла Милостивого.

Зазначимо, що в Остапа Стахіва у Львові правоохоронці провели обшуки. На захист скандального антивакцинатора прийшли його однодумці, які агресивно поводились та повідомили про "замінування" квартири, в якій тривали слідчі дії.

Нагадаємо, на Прикарпатті антивакцинатори, очолювані скандальним львівським блогером Остапом Стахівим увірвались до ліцею та зірвали навчання. Їх обурило те, що через відсутність COVID-сертифікату відсторонили від роботи їхню однодумицю, вчительку початкових класів Галину Б.

Раніше скандальний "ковід-дисидент" зі Львова Остап Стахів разом із своїми однодумцями проникли до Іршавської районної лікарні Закарпаття, щоб довести, що "коронавірусу немає". Їх затримали правоохоронці.

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