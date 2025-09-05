Антон Шухнін: «Доміно» придбало для дітей з понад 100 сімей переселенців шкільне приладдя

Реклама

Власник мережі Антон Шухнін повідомив, що понад 100 родин отримали від DOMINO набори зі шкільним приладдям напередодні нового навчального року.

«Мережа DOMINO допомагає не лише військовим, але й цивільним людям, що постраждали від війни. Разом з дружиною приїхали до одного з гуртожитків, де живуть сім'ї переселенців з дітьми. Люди з окупованих територій Херсонщини, Луганщини, Запоріжжя. Привезли малечі подарунки до нового навчального року. Війна забрала у них дім, але не повинна забрати дитинство», – зазначив бізнесмен у Facebook.

Шухнін додав, що у кожному наборі діти отримали рюкзаки, канцелярське приладдя та набори для творчості. Загалом допомогу надано понад 100 сім’ям.

Власник DOMINO також підкреслив, що обов’язок соціально відповідального бізнесу – підтримувати не лише армію, а й цивільних, які втратили дім та можливість жити звичним життям.

«Сьогодні наші захисники роблять усе можливе, щоб повернути мир на нашу землю. А наше завдання, як відповідального бізнесу, допомагати захисникам – стримувати ворога, та цивільним – пережити важкі часи і дочекатися повернення додому. Допомога – це не благодійність, а наш громадянський обов’язок», – резюмував Шухнін.

Нагадаємо, раніше власник мережі «Доміно» передав бійцям спецпідрозділу ГУР позашляховик, куплений за кошти, зароблені мережею 23 та 24 серпня. Він також закликав інші бізнеси приєднуватися до ініціативи DOMINO та спрямовувати частину прибутку на підтримку українських військових.