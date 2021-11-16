"Антонов" добудував перший зразок Ан-178 для української армії: коли відбудеться перший політ

"Антонов" добудував перший зразок Ан-178 для української армії: коли відбудеться перший політ

Роботи виконуються за графіком.

Держпідприємство "Антонов" завершило будівництво першого зразка Ан-178 для ЗСУ. Його готують до першого польоту. Відповідно до замовлення Міноборони, компанія має побудувати три таких літака.

Про це повідомили у компанії.

Зазначається, що роботи за програмою Ан-178 виконуються згідно з встановленими планами та графіками.

“До теперішнього часу повністю завершено роботи з побудови зразка Ан-178, призначеного для виконання льотних сертифікаційних випробувань. Закінчується відпрацювання всіх систем літака. Наразі літак готується до першого польоту. Підняти цей літак у небо планується в першому півріччі наступного року. Паралельно ведуться роботи з виготовлення другого літака. Вже збудоване крило та хвостове оперення. Здійснюється остаточне складання фюзеляжу. Потім відбудеться стикування зазначених агрегатів. Таким чином, у грудні поточного року, з випередженням затверджених графіків, буде повністю побудований планер цього Ан-178”, - сказано у повідомленні підприємства.

Раніше стало відомо, що Україна запропонувала Туреччині купувати літаки "Антонова".

Довідка:

Ан-178 — український близькомагістральний транспортний літак з турбореактивними двигунами. Розроблений київським ДП "Антонов" на базі пасажирського Ан-158 (Ан-148-200). Створення літака почалося в 2010 році, перший політ літак здійснив 7 травня 2015. Ан-178 має прийти на заміну військово-транспортних літаків попереднього покоління Ан-12, Ан-26 та Ан-32.

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