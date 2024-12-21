Антонов повідомив, на скільки готовий другий літак "Мрія"

Другий літак Ан-225 "Мрія" готовий на 70%. Є фюзеляж та крило – це основні та найбільш коштовні частини літака.

Про це в ефірі "КИЇВ24" повідомив командир найбільших транспортних літаків "Мрія" і "Руслан" Дмитро Антонов.

Це було зроблено ще у 1990 році, але зберігалося. Воно було призначено для іншого літака.

"Якби не розвал Союзу, ми мали б два літаки через декілька років. Такий був план, але він не здійснився. Ми всі ці 30 років зберігали другий літак, він у гарному стані. І можливо його побудувати. Нам треба його завершити – зробити 30% роботи: оснастити новий літак обладнанням", – відзначив Антонов.

Нагадаємо, підприємство "Антонов" завершило всі термінові роботи та продовжить відновлення найбільшого у світі літака "Мрія" після закінчення бойових дій. Зараз підприємство зосередило ресурси на більш пріоритетних для держави завданнях.

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