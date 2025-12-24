Антидронові сітки на Харківщині встановлюють уже на трьох напрямках — ОВА

Антидронові сітки / © скриншот з відео

У Харківській області розширюють масштаби встановлення антидронових сіток — роботи тривають одразу на Куп’янському, Ізюмському та Лозівському напрямках. Про це під час пресконференції повідомив начальник Харківська обласна військова адміністрація Олег Синєгубов, передає Укрінформ.

За його словами, пріоритети визначаються з урахуванням потреб Сил оборони та логістичних маршрутів. Окрему увагу приділяють Лозівському напрямку, який використовується як евакуаційний коридор.

«Які у нас пріоритетні напрямки – Куп’янський, Ізюмський, напрямок на Донеччину. Вже Лозівський напрямок, тому що це у нас евакуаційний коридор», — зазначив Синєгубов.

Очільник ОВА наголосив, що плани щодо встановлення сіток формуються спільно з військовими, а захист цивільного населення також залишається одним із ключових завдань.

Зокрема, антидронові сітки встановлюють і на кільцевій дорозі Харків. Роботи виконує Служба відновлення та розвитку інфраструктури за участі Державної спеціальної служби транспорту та підрозділів Держагентства відновлення.

За словами Синєгубова, загалом такі сітки необхідно змонтувати на сотнях кілометрів доріг. Наразі темпи робіт становлять у середньому близько 10 кілометрів на добу.

«Масштаби колосальні. Ми працюємо цілодобово: 100 кілометрів зробили — ще 100 додається», — підсумував начальник ОВА.