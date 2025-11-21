ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
310
Час на прочитання
1 хв

Антидронові сітки стали пасткою: обвали заблокували дороги (відео)

Через падіння антидронових сіткок з опорами на дорозі утворився справжній колапс.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Антидронові сітки

Антидронові сітки / © скриншот з відео

З першими дощами антидронові сітки з опорами просто обвалилися.

Тепер вони створюють ще більше проблем для логістики, адже дороги треба розчищати від дерев, які попадали прямо на дорогу, написав воєнний оглядач Василь Пехньо у своєму Telegram-каналі.

Пехньо зазначив, що напрямок вказувати поки не буде.

«Як же ж це бісить — так багато робиться на „відчепись“ (щоб не використовувати мати). „Захисні споруди *бучі“, як і на плівках Міндича», — зазначив воєнний оглядач.

Про те, як антидронові сітки стали пасткою, написала у своєму Telegram-каналі й журналістка ТСН Юлія Кирієнко.

«Я вже здається казала, шо вони мали би бути не рибацькими. А металевими хоча б. Тоді це була би не одноразка, яка стримає лише перший дрон. А суттєвіший захист. Ну, і негоду витримали би краще», — зазначила вона.

Дата публікації
Кількість переглядів
310
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie