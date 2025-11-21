Антидронові сітки стали пасткою: обвали заблокували дороги (відео)

Антидронові сітки / © скриншот з відео

З першими дощами антидронові сітки з опорами просто обвалилися.

Тепер вони створюють ще більше проблем для логістики, адже дороги треба розчищати від дерев, які попадали прямо на дорогу, написав воєнний оглядач Василь Пехньо у своєму Telegram-каналі.

Пехньо зазначив, що напрямок вказувати поки не буде.

«Як же ж це бісить — так багато робиться на „відчепись“ (щоб не використовувати мати). „Захисні споруди *бучі“, як і на плівках Міндича», — зазначив воєнний оглядач.

Про те, як антидронові сітки стали пасткою, написала у своєму Telegram-каналі й журналістка ТСН Юлія Кирієнко.

«Я вже здається казала, шо вони мали би бути не рибацькими. А металевими хоча б. Тоді це була би не одноразка, яка стримає лише перший дрон. А суттєвіший захист. Ну, і негоду витримали би краще», — зазначила вона.