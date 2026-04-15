Антикорупційний суд дозволив Тимошенко їхати за кордон

Юлія Тимошенко / © Associated Press

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання захисту очільниці партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко та дозволив їй виїхати за кордон. Депутатка, яка є підозрюваною у справі щодо пропозиції неправомірної вигоди народним депутатам, отримала дозвіл на перебування в Загребі у період з 27 квітня по 3 травня.

Про це стало відомо з трансляції засідання ВАКС та матеріалів Центру протидії корупції.

Повідомляється, що ухвалюючи рішення, суд врахував розпорядження спікера Верховної Ради про закордонне відрядження. Згідно з встановленими умовами, Тимошенко зобов’язана повернути свій закордонний паспорт на зберігання протягом трьох днів після приїзду в Україну.

Під час судового засідання підозрювана наголосила, що участь у заході за присутності представників 65 країн дозволить їй використати міжнародні зв’язки для допомоги Україні.

Вона також запевнила суд, що попри підозру та процесуальні дії, не має наміру переховуватися від правосуддя або залишати країну на тривалий термін. Наразі політикиня перебуває під дією запобіжного заходу, який обмежує її виїзд за межі України без дозволу відповідних органів.

Справа Юлії Тимошенко — що відомо

Нагадаємо, ще 14 січня 2026 року НАБУ та САП офіційно повідомили Юлії Тимошенко про підозру в межах справи щодо пропозиції неправомірної вигоди народним обранцям. Повідомленню про підозру передували слідчі дії, зокрема обшуки в офісному приміщенні партії «Батьківщина». Сама лідерка політсили відкидає інкриміновані їй звинувачення, називаючи їх безпідставними.

Згодом вже 16 січня Вищий антикорупційний суд визначив для депутатки запобіжний захід у формі застави, розмір якої склав 33 млн грн. Визначену суму було внесено протягом наступних декількох днів. Окрім фінансової гарантії, на підозрювану поклали низку зобов’язань: вона мала передати на зберігання закордонні паспорти, залишатися в межах Київської області та утримуватися від контактів із певним колом народних депутатів.

Також ВАКС переглянув умови запобіжного заходу для Юлії Тимошенко. Суд ухвалив рішення про послаблення обмежень, знявши заборону на спілкування з колегами по парламенту та дозволивши лідерці партії вільне пересування територією України.

