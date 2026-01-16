- Дата публікації
Антициклон посилюється: скільки ще українцям терпіти люті морози
За попередніми прогнозами синоптика, потепління не варто очікувати. Морози ще триматимуться.
В Україні й надалі домінуватиме холодний антициклон. Він може змінитися іншим антициклоном з півночі, зі Скандинавії, але характер погоди суттєво не зміниться.
Про це повідомив синоптик Віталій Постригань.
«Від 16 січня, у зв’язку з посиленням сибірського антициклону, в атмосфері розпочнеться масштабна перебудова циркуляції. Західне перенесення теплих повітряних мас буде заблоковане. Головну роль у формуванні погодних умов гратиме не Атлантика, а Сибір… це зумовить довготривалий період морозів та безсніжжя. Із позитиву — в денні години яскраве сонце дещо пом’якшуватиме морозний натиск», — зазначив синоптик.
Він нагадав, що січень — це найхолодніший зимовий місяць із середньою температурою повітря, навіть за останні найбільш теплі 30 років — мінус 3,5 градусів морозу.
За його даними, більш відчутне послаблення морозів можна очікувати лише наприкінці тижня.
Раніше синоптики повідомили, що найближчими днями в західних та південних областях України повітря може прогрітися до плюсових значень.