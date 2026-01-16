ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
738
Час на прочитання
1 хв

Антициклон посилюється: скільки ще українцям терпіти люті морози

За попередніми прогнозами синоптика, потепління не варто очікувати. Морози ще триматимуться.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Морози ще триматимуться

Морози ще триматимуться / © pexels.com

В Україні й надалі домінуватиме холодний антициклон. Він може змінитися іншим антициклоном з півночі, зі Скандинавії, але характер погоди суттєво не зміниться.

Про це повідомив синоптик Віталій Постригань.

«Від 16 січня, у зв’язку з посиленням сибірського антициклону, в атмосфері розпочнеться масштабна перебудова циркуляції. Західне перенесення теплих повітряних мас буде заблоковане. Головну роль у формуванні погодних умов гратиме не Атлантика, а Сибір… це зумовить довготривалий період морозів та безсніжжя. Із позитиву — в денні години яскраве сонце дещо пом’якшуватиме морозний натиск», — зазначив синоптик.

Він нагадав, що січень — це найхолодніший зимовий місяць із середньою температурою повітря, навіть за останні найбільш теплі 30 років — мінус 3,5 градусів морозу.

За його даними, більш відчутне послаблення морозів можна очікувати лише наприкінці тижня.

Раніше синоптики повідомили, що найближчими днями в західних та південних областях України повітря може прогрітися до плюсових значень.

