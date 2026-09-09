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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Антициклон принесе до України літнє тепло: синоптики розповіли, у яких областях розжарить найбільше

Завдяки впливу антициклону в середу в усіх куточках України 9 вересня утримається літнє тепло без опадів.

Автор публікації
Фото автора: Марія Тищук Марія Тищук
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Фото ілюстративне

Фото ілюстративне / © Associated Press

Синоптики повідомляють, що 9 вересня українцям слід очікувати суху та теплу погоду.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 9 вересня атмосферний фронт високого тиску утримуватиме суху та безхмарну погоду по всій країні. Вона зауважує, що спека в середу лише посилиться: на заході стовпчики термометрів сягнуть +27…+32 градусів, у більшості регіонів очікується +24…+27, а на сході буде дещо прохолодніше — від +21 до +23 градусів.

Як прогнозує синоптикиня, літнє тепло в межах +25…+32 градусів затримається ще на кілька днів, після чого позначки термометрів трохи знизяться, хоча до осіннього холоду поки далеко.

В Українському гідрометцентрі прогнозують по країні 9 вересня малохмарну погоду, без опадів. За даними синоптиків, вітер дутиме переважно південний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень коливатиметься в межах від +23 до +28 градусів тепла, на сході та північному сході стовпчики термометрів показуватимуть від +20 до +25 градусів тепла.

Погода в Україні 9 вересня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні 9 вересня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 9 вересня.

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