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- Укрaїнa
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Антициклон принесе до України літнє тепло: синоптики розповіли, у яких областях розжарить найбільше
Завдяки впливу антициклону в середу в усіх куточках України 9 вересня утримається літнє тепло без опадів.
Синоптики повідомляють, що 9 вересня українцям слід очікувати суху та теплу погоду.
За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 9 вересня атмосферний фронт високого тиску утримуватиме суху та безхмарну погоду по всій країні. Вона зауважує, що спека в середу лише посилиться: на заході стовпчики термометрів сягнуть +27…+32 градусів, у більшості регіонів очікується +24…+27, а на сході буде дещо прохолодніше — від +21 до +23 градусів.
Як прогнозує синоптикиня, літнє тепло в межах +25…+32 градусів затримається ще на кілька днів, після чого позначки термометрів трохи знизяться, хоча до осіннього холоду поки далеко.
В Українському гідрометцентрі прогнозують по країні 9 вересня малохмарну погоду, без опадів. За даними синоптиків, вітер дутиме переважно південний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вдень коливатиметься в межах від +23 до +28 градусів тепла, на сході та північному сході стовпчики термометрів показуватимуть від +20 до +25 градусів тепла.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 9 вересня.
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