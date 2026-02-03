ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
229
2 хв

Антициклон відступає: де чекати на сніг, а де на потепління

Від 5 лютого почнеться поступове підвищення температури та збільшення опадів.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Зима

Зима / © pexels.com

В Україні 4 лютого збережеться холодна погода, на заході країни очікується потепління та опади, а з 5 лютого почнеться поступове підвищення температури.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її даними, у середу, 4 лютого, ніч у більшості регіонів України залишатиметься холодною: від -12 до -19 градусів, на півночі та північному сході місцями -15-22 градуси. Вдень температура підніметься до -9-13 градусів, на Сумщині, Харківщині та Луганщині до -14 градусів. На заході країни очікується перше потепління: вдень -2-6 градусів, на Закарпатті місцями до +4 градусів.

«Почне руйнуватися антициклон, тому збільшуватиметься хмарність, пройдуть сніг та мокрий сніг (на Закарпатті з дощем). Опади дійдуть завтра вдень до Вінниччини, Житомирщини та Одещини. На решті території України істотних опадів не передбачається», — зазначила синоптик.

У західних областях очікується сильний південно-східний вітер із штормовими поривами, на решті території — помірний, місцями рвучкий. У Києві 4 лютого очікується збільшення хмарності, посилення південно-східного вітру до 10-12 метрів за секунду та ймовірність невеликого снігу ввечері. Найближчої ночі температура у столиці складе -17-19 градусів, вдень близько -10 градусів.

За словами Діденко, вже відчуватиметься прийдешня зміна погоди. «Із 5 лютого Атлантика та південні потоки почнуть тиснути сильніше, температура повітря підвищиться, опадів побільшає, вітер посилиться. Тенденція потребуватиме уточнення», — додала вона.

Нова хвиля холоду, за прогнозом синоптика, очікується з 9 лютого. Температура знизиться, але морозна інтенсивність буде меншою, ніж раніше. Похолодання триватиме орієнтовно до 12 лютого, після чого знову почнеться потепління.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик розповідав, що сильні морози в Україні поступово слабшатимуть, але різкого потепління синоптики не прогнозують.

229
