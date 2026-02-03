Антициклон відступає: де чекати на сніг, а де на потепління

Зима / © pexels.com

В Україні 4 лютого збережеться холодна погода, на заході країни очікується потепління та опади, а з 5 лютого почнеться поступове підвищення температури.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її даними, у середу, 4 лютого, ніч у більшості регіонів України залишатиметься холодною: від -12 до -19 градусів, на півночі та північному сході місцями -15-22 градуси. Вдень температура підніметься до -9-13 градусів, на Сумщині, Харківщині та Луганщині до -14 градусів. На заході країни очікується перше потепління: вдень -2-6 градусів, на Закарпатті місцями до +4 градусів.

«Почне руйнуватися антициклон, тому збільшуватиметься хмарність, пройдуть сніг та мокрий сніг (на Закарпатті з дощем). Опади дійдуть завтра вдень до Вінниччини, Житомирщини та Одещини. На решті території України істотних опадів не передбачається», — зазначила синоптик.

У західних областях очікується сильний південно-східний вітер із штормовими поривами, на решті території — помірний, місцями рвучкий. У Києві 4 лютого очікується збільшення хмарності, посилення південно-східного вітру до 10-12 метрів за секунду та ймовірність невеликого снігу ввечері. Найближчої ночі температура у столиці складе -17-19 градусів, вдень близько -10 градусів.

За словами Діденко, вже відчуватиметься прийдешня зміна погоди. «Із 5 лютого Атлантика та південні потоки почнуть тиснути сильніше, температура повітря підвищиться, опадів побільшає, вітер посилиться. Тенденція потребуватиме уточнення», — додала вона.

Нова хвиля холоду, за прогнозом синоптика, очікується з 9 лютого. Температура знизиться, але морозна інтенсивність буде меншою, ніж раніше. Похолодання триватиме орієнтовно до 12 лютого, після чого знову почнеться потепління.

