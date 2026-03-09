Антициклон у дії: синоптикиня назвала регіони, де завтра прогріє до +17 градусів

Погода на завтра, 10 березня / © Credits

Реклама

Завдяки впливу потужного антициклону, 10 березня в усіх регіонах України очікується тепла та ясна погода без опадів.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

«І сьогодні, і завтра очікується антициклональний характер погоди. 10 березня повсюди опадів не очікується, буде сухо, сонячно та тепло», — розповіла Діденко.

Реклама

За її словами, максимальна температура повітря у вівторок, 10 березня, становитиме:

в західних, центральних областях та в південній частині +12+17 градусів тепла,

у північних та східних областях +10+14 градусів,

на північному сході +9+12 градусів.

Вітер буде південно-західний, помірний, часом рвучкий.

Погода у Києві

У Києві 10-го березня — сонячна та тепла погода. Температура повітря сягатиме +12+14 градусів.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні цієї весни.