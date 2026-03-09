- Дата публікації
Антициклон у дії: синоптикиня назвала регіони, де завтра прогріє до +17 градусів
Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує на 10 березня суху та сонячну погоду з максимальною температурою до +17°C.
Завдяки впливу потужного антициклону, 10 березня в усіх регіонах України очікується тепла та ясна погода без опадів.
Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
«І сьогодні, і завтра очікується антициклональний характер погоди. 10 березня повсюди опадів не очікується, буде сухо, сонячно та тепло», — розповіла Діденко.
За її словами, максимальна температура повітря у вівторок, 10 березня, становитиме:
в західних, центральних областях та в південній частині +12+17 градусів тепла,
у північних та східних областях +10+14 градусів,
на північному сході +9+12 градусів.
Вітер буде південно-західний, помірний, часом рвучкий.
Погода у Києві
У Києві 10-го березня — сонячна та тепла погода. Температура повітря сягатиме +12+14 градусів.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні цієї весни.