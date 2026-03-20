Антициклон змінить погоду в Україні: синоптики попередили про сніг та штормовий вітер

Синоптики розповіли, коли до України прийде справжнє весняне тепло

Погода в Україні готує температурні сюрпризи — найближчими вихідними очікується поступове потепління, яке подекуди супроводжуватиметься нічними заморозками та туманами. Поки більшість регіонів насолоджуватиметься весняним сонцем під впливом антициклону, синоптики вже попереджають про наближення активних південних циклонів із мокрим снігом.

Погода в Україні

Синоптик Ігор Кібальчич повідомляє, що найближчими днями в Україні очікується поступове потепління, хоча подекуди ще пройдуть невеликі денні дощі. За словами метеоролога, у суботу, 21 березня, на заході країни день буде хмарним, але з періодичними проясненнями. Місцями можливі слабкі дощі, а в Карпатах — з мокрим снігом.

Вранці подекуди спостерігатиметься туман. Температура вночі коливатиметься від -2 градусів морозу до +3 градусів тепла. Вдень повітря прогріється від +7 до +12 градусів тепла. У північних та центральних областях опадів не передбачається. Вночі на півночі очікується близько +4 градусів тепла. Вдень передбачається до +9 градусів тепла. У центральних областях буде дещо тепліше: до +12 градусів тепла у денні години.

На півдні та сході втримається мінлива хмарність без дощів. Нічні показники складатимуть від +1 до +7 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +13 градусів тепла.

У неділю, 22 березня, на заході та півночі завдяки впливу антициклону встановиться суха погода, лише на високогір’ї Карпат можливий мокрий сніг. Вночі очікуються невеликі заморозки до -3 градусів нижче нуля, проте вдень стовпчики термометрів піднімуться до +12 градусів тепла.

У центральних та східних областях неділя пройде без опадів. Температура вночі коливатиметься в межах від -1 до +4 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до +12 градусів тепла. На півдні хмарність посилиться, подекуди пройде невеликий дощ. Температурний режим становитиме від +2 до +7 градусів тепла вночі та до +12 градусів вище нуля вдень.

За словами начальника Черкаського обласного гідрометцентру Віталія Постриганя, численні прогностичні моделі вказують на суттєву зміну погоди. За його словами, вже від 24 березня активізуються південні циклони, які принесуть із собою опади змішаної фази, зокрема й мокрий сніг.

Метеоролог нагадує, що для березня у наших широтах такі процеси є звичним явищем, і нинішня атмосферна циркуляція лише підтверджує мінливий характер ранньої весни.

Як прогнозують в Українському гідрометцентрі, в Україні 21 березня буде хмарно з проясненнями. Опадів у більшості регіонів не передбачається, лише у західних областях вночі, у південних вдень місцями можливий невеликий дощ.

Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі коливатиметься від +2 градусів тепла до -3 градусів морозу, на півдні країни очікується до +6 градусів тепла. Вдень в Україні температура повітря прогріється до +13 градусів тепла. В Карпатах можливий невеликий мокрий сніг, температура вночі та вдень становитиме від +3 градусів морозу до +2 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на добу 21 березня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

У Києві та області 21 березня очікується хмарна погода із проясненнями, без опадів. Вітер дутиме північно-східний за швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +2 градусів тепла до -3 градусів морозу, вдень очікується до +13 градусів тепла.

За даними погодного порталу Sinoptik, у столиці 21 березня буде малохмарна погода, опадів не передбачається. Стовпчики термометра показуватимуть від +2 градусів тепла вночі до +11 градусів вдень.

Погода у Києві 21 березня / © скриншот

Погода у Харкові

Цими вихідними на жителів Харківщини чекає мінлива погода з посиленням вітру та нічними заморозками. Синоптики попереджають про небезпеку 21 березня — у регіоні оголосили жовтий рівень небезпечності, через потужні пориви північно-східного вітру до 15–20 м/с.

Попередження про небезпечні явища на Харківщині 21 березня / © Укргідрометцентр

Ніч буде хмарною, з невеликим дощем. Температура по області коливатиметься в межах від 0 до +5 градусів тепла, у самому Харкові — близько +4 градусів вище нуля. Вдень опади припиняться, а повітря прогріється до +11 градусів тепла.

У неділю, 22 березня, вітер вщухне до помірних 7–12 м/с. Очікується мінлива хмарність, суттєвих опадів не передбачається. Проте ніч буде холоднішою за попередню: стовпчики термометрів покажуть від +4 градусів тепла до -1 градусу морозу. Вдень очікується сонячна погода із температурою від +7 до +12 градусів тепла.

Погода у Львові

За прогнозами синоптиків, найближчі дні на Львівщині пройдуть під впливом антициклону з Балтики. В області прогнозують переважно суху погоду, проте нічні та ранкові години потребуватимуть особливої уваги водіїв.

© Укргідрометцентр

У суботу, 21 березня, день буде хмарним із проясненнями. У ніч проти суботи та вранці можливі невеликі опади — дощ із мокрим снігом. Ситуацію на дорогах ускладнюватиме слабкий туман (видимість 500–1000 м) та ожеледиця на окремих ділянках. Вдень опадів не передбачається.

Температура повітря по області коливатиметься:

вночі від -2 градусів морозу до +3 градусів тепла,

вдень повітря прогріється від +7 до +12 градусів тепла.

У Львові вночі очікується до +2 градусів тепла, вдень — від +9 до +11 градусів вище нуля.

Вітер залишатиметься помірним, північно-східного напрямку, зі швидкістю 5–10 м/с.

За словами синоптиків, 22 березня, суттєвих змін у температурному режимі не передбачається. Атмосферний тиск почне слабко зростати, а вологість повітря зменшиться, що забезпечить переважно сонячну погоду без істотних опадів. Напрямок вітру поступово зміниться на південно-східний.

Погода в Одесі

Вихідні на Одещині пройдуть під впливом північних повітряних мас. Синоптики оголосили I рівень небезпечності через складні погодні умови на узбережжі.

Погода в Одесі та області 21 березня день буде хмарною із проясненнями, суттєвих опадів не очікується. Вітер дутиме північний, досить відчутний — 9–14 м/с. На автошляхах області видимість залишиться доброю, що сприятиме безпечному руху транспорту.

В Одесі температура повітря вночі коливатиметься від +2 до +4 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +11 градусів вище нуля.

По області стовпчики термометра вночі показуватимуть від -1 градусу морозу до +4 градусів тепла, вдень повітря прогріється до комфортних +13 градусів.

На узбережжі Одещини очікується посилення північно-східного вітру до 12–14 м/с, що спричинить значне хвилювання моря.

Температура морської води становитиме від +5 до +6 градусів тепла. Попри штормову погоду, рівень моря залишатиметься в межах безпечних позначок.

Погода у Черкасах

На Черкащині весняне потепління збавило темп: четверту добу поспіль середньодобова температура не перевищує +5 градусів вище нуля, повідомляють в обласному гідрометцентрі. Через північні вітри та хмарність дні стали прохолоднішими, проте на вихідних ситуація почне змінюватися.

Черкащина опинилася під впливом західного антициклону, який забезпечить погоду без істотних опадів. У суботу вночі очікується близько 0 градусів, вдень повітря прогріється до +10 градусів тепла.

За прогнозами синоптиків, неділя та початок наступного тижня будуть сонячними, але з помітними температурними контрастами. Через ясне небо вночі можливі слабкі морози, натомість удень сонце прогріє повітря до комфортних +10 та +12 градусів нижче нуля.

Читайте також:

