Апартаменти у Маямі за 12 мільйонів: журналісти знайшли елітне житло у дружини судді з Одеси

Грошей на ці апартаменти у деклараціях судді та його дружини не вистачає.

Очільник Київського райсуду Одеси Сергій Чванкін задекларував американську компанію своєї дружини, яка володіє апартаментами в Маямі за 310 тис. дол. (близько 12 млн грн).

Про це повідомили журналісти проєкту "Слідство.Інфо".

У розслідуванні йдеться, що відповідно до реєстру компаній Флориди, дружина судді, викладачка Одеської юридичної академії та адвокатка Неллі Голубєва 13 лютого 2023 року відкрила у США фірму OCEAN PROJECT 828 LLC.

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А 10 березня того ж року компанія Голубєвої придбала квартиру на 105 кв. м (1130 кв. футів) за адресою 1000 Parkview Drive, 828 Hallandale Beach. Про це свідчать офіційні записи округу Бровард штату Флорида. Ці апартаменти вказані як місце реєстрації компанії.

За інформацією з профільних сайтів із продажу нерухомості в Маямі, апартаменти розташовані у 10-поверховому багатоквартирному будинку 1976 року, що за кілька сотень метрів від узбережжя Атлантичного океану.

В описі до апартаментів автори обіцяють безперешкодний вигляд на узбережжя з вікон від підлоги до стелі, басейн з підігрівом, зону для барбекю, сховище для велосипедів, ультрасучасний тренажерний зал, теніс, цілодобову охорону з охороною лобі. На додачу до квартири власнику обіцяють ще й паркомісце.

Будинок розміщений поруч із пляжами, іподромами, казино, набережною "Голлівуд", пристанями, торговим центром Aventura, ресторанами, магазинами. Також в оголошенні вказано, що апартаменти готові до здавання в оренду.

Квартира в Маямі компанії, яка належить дружині судді Сергія Чванкіна / Фото: Слідство.Інфо

Квартира в Маямі компанії, яка належить дружині судді Сергія Чванкіна / Фото: Слідство.Інфо

Квартира в Маямі компанії, яка належить дружині судді Сергія Чванкіна / Фото: Слідство.Інфо

Квартира в Маямі компанії, яка належить дружині судді Сергія Чванкіна / Фото: Слідство.Інфо

Квартира в Маямі компанії, яка належить дружині судді Сергія Чванкіна / Фото: Слідство.Інфо

Розслідувачі зазначили, що в декларації Чванкіна також міститься інформація про декілька рахунків, які його дружина відкрила у банках США. На момент подавання суддею декларації в кінці 2023 року на банківських рахунках були розміщені близько 52 тис. дол.

Доходи Чванкіна і Голубєвої

"Заробітки самого судді та його дружини, викладачки Одеської юридичної академії та адвокатки Неллі Голубєвої, не дозволяють таких видатків. У декларації не вказано ані витрат на купівлю цієї нерухомості, ані факту появи кредитних зобовʼязань, якщо Голубєва придбала її в іпотеку", – зауважили розслідувачі "Слідство.Інфо".

Автори матеріалу нагадали, що квартира була куплена у березні 2023 року.

У декларації за 2022 рік голова Київського райсуду Одеси вказав 9,7 млн грн доходів. З них 1,7 млн грн – це зарплата, 0,5 млн грн – зарплата дружини в Одеській юракадемії. Ще 2,9 млн грн Голубєва заробила, займаючись підприємницькою діяльністю. Її основний КВЕД ФОПа – діяльність у сфері права. Дружинина судді також має адвокатське свідоцтво.

Ще 4,6 млн грн доходу сім’я одержала як відсотки від депозитів, заробітки від інвестицій в облігації державної внутрішньої позики та на відчуженні майна.

Водночас Чванкін задекларував 3 млн грн витрат на купівлю ОВДП та оновлення власного автопарку. Витрати Голубєвої невідомі.

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Станом на кінець 2022 року суддя з дружиною накопичили у готівці та на депозитах у гривні, доларах і євро близько 16,4 млн грн. Частину коштів родина також тримає в Австрії. В цій країні 2022 року дружина судді з донькою, ймовірно, отримали притулок. У декларації вказано посвідку на постійне місце проживання, але не зазначено, в якому помешканні жила родина.

Журналісти телефонували судді Чванкіну, а він не відповідав на дзвінки, а також писали у WhatsApp, проте суддя не прочитав повідомлення. Водночас Голубєва заблокувала номер телефону, з якого телефонували журналісти.

Автори проєкту також повідомили, що надіслали запит про коментар до Київського райсуду Одеси. На момент публікації матеріалу відповіді від суду не було.

Розслідувачі нагадали, що раніше Громадська рада доброчесності у висновку про невідповідність Чванкіна критеріям доброчесності та професійної етики вказала, що статки судді і його родини мають сумнівне походження – ще до карʼєри судді від початку 2000-х років. Зокрема, у висновку було зазначено про недостатню кількість коштів для придбання нерухомості батьками дружини та іншими родичами, які потім передавали майно в користування сімʼї Чванкіна-Голубєвої; купівлю такої нерухомості в елітних житлових комплексах та котеджному містечку за явно заниженими цінами тощо.

До слова, раніше журналісти проєкту "Схеми" знайшли елітну нерухомість у Дубаї (ОАЕ), що належить родичам колишніх українських високопосадовців, нардепів, суддів та прокурорів.

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