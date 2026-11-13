Апеляція не допомогла: нардепка Людмила Марченко отримала два роки ув'язнення

Людмила Марченко / © Transparency International

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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без змін вирок народній депутатці Людмилі Марченко, засудженій до двох років позбавлення волі у справі про зловживання впливом. Водночас суд пом’якшив покарання її колишній помічниці Анастасії Колеснік, замінивши два роки ув’язнення штрафом у розмірі 93,5 тис. грн.

Про це стало відомо з трансляції судового засідання, оприлюдненої на YouTube-каналі Вищого антикорупційного суду.

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Марченко просила виправдати її

Перед оголошенням рішення суду Людмила Марченко та її колишня помічниця Анастасія Колеснік виступили з останнім словом.

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Марченко своєї вини не визнала, поставила під сумнів правову кваліфікацію інкримінованих їй дій і наполягала, що сторона обвинувачення не довела факту зловживання впливом. Нардепка просила апеляційну інстанцію скасувати попередній вирок, виправдати її та закрити кримінальне провадження.

У своєму виступі вона наголосила, що докази захисту нібито підтверджують відсутність обіцяного впливу на посадовців обласної військової адміністрації.

Зокрема, Марченко посилалася на показання Колеснік, яка розповідала про організацію виїзду за кордон для двох чоловіків, умовно позначених у матеріалах справи як Б. та Г. За версією нардепки, гроші від них отримували саме за організацію виїзду, а не за вплив на рішення посадових осіб.

«Але погодження документів і обіцянка неправомірного впливу на посадових осіб — це абсолютно різні речі. Прошу суд не ототожнювати їх», — заявила Марченко.

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Вона також заперечила аргументи прокурора, який під час судових дебатів назвав діяльність фігурантів справи «супермаркетом з продажу впливу на посадовців».

За словами депутатки, записи розмов її колишньої помічниці з різними людьми, отримані під час оперативно-розшукових заходів, стосувалися винятково організації перетину державного кордону, оформлення необхідних документів та поведінки під час проходження контролю.

«Про вплив на посадових осіб у цих розмовах немає жодного слова, а отже немає і жодного „супермаркета“», — наголосила нардепка.

Марченко закликала суд оцінювати її дії виключно з огляду на обставини, які, на її переконання, були фактично доведені стороною обвинувачення.

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Колишній помічниці Марченко замінили ув’язнення штрафом

Анастасія Колеснік під час останнього слова просила суд призначити їй покарання, не пов’язане з позбавленням волі. Вона просила врахувати каяття, самостійне виховання двох малолітніх дітей та вагітність.

За результатами розгляду апеляційних скарг колегія суддів залишила скаргу Людмили Марченко без задоволення, а вирок щодо неї — без змін. Таким чином, народна депутатка має відбути два роки позбавлення волі.

Водночас суд частково задовольнив апеляційні вимоги Анастасії Колеснік і змінив призначене їй покарання. Замість двох років ув’язнення колишня помічниця Марченко має сплатити штраф у розмірі 93,5 тис. грн.

Іншу частину вироку щодо Колеснік залишили чинною. Зокрема, їй заборонили протягом трьох років обіймати посади в організаціях, діяльність яких пов’язана з оформленням дозволів громадянам на виїзд з України.

Людмила Марченко має право оскаржити рішення Апеляційної палати ВАКС у Верховному Суді. Строк для подання касаційної скарги становить три місяці.

Нагадаємо, 19 березня 2026 року ВАКС визнав народну депутатку від «Слуги народу» Людмилу Марченко та її помічницю Анастасію Колеснік винними у справі про отримання хабаря. За матеріалами слідства, вони обіцяли внести до системи «Шлях» дані двох волонтерів призовного віку, що мало дозволити їм виїхати за межі України.

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