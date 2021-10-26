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Апеляційний суд Амстердама 26 жовтня вирішить долю "скіфського золота"

Апеляційний суд Амстердама 26 жовтня вирішить долю "скіфського золота"

Засідання має розпочатися о 12:00 за київським часом.

Долю "скіфського золота" сьогодні, 26 жовтня, вирішить апеляційний суд Амстердама.

Про це повідомили в ефірі ТСН.Ранок 26 жовтня.

Рішення щодо скарбів зачитають на відкритому засіданні. Судова тяганина між Україною та Росією триває вже кілька років. Київ наполягає - "скіфське золото" має повернутися до України, а не в окупований Крим. Його вивезли з чотирьох кримських музеїв на виставку до Нідерландів саме напередодні анексії півострова Росією.

Ще в грудні 2016 року окружний суд Амстердама вирішив повернути "скіфське золото" Україні. Росія ж подала апеляцію і вимагає, аби його привезли до Криму.

Загалом на виставці в Нідерландах було представлено понад півтисячі експонатів з України - і це не лише золоті прикраси, а й бронзові, керамічні та навіть дерев'яні вироби стародавніх греків і скіфів.

Новини світу: долю "скіфського золота" сьогодні вирішить апеляційний суд Амстердама

Новини світу: долю "скіфського золота" сьогодні вирішить апеляційний суд Амстердама

Як розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1", це велика та цінна колекція експонатів київського Музею історичних цінностей і ще чотирьох кримських музеїв. Загальна вартість – близько мільйона євро, а історична – безцінна.

Судова суперечка, куди ж врешті відправлять дорогоцінні експонати, має вирішитися у нідерландському суді. І тут в України є значна перевага, адже археологічні знахідки належать народу тієї країни, на території якої вони були знайдені. А от яке рішення сьогодні винесуть в Амстердамі – дізнаємось після 12:00 за Києвом, саме тоді розпочинається засідання.

Судові війни за Скіфське золото: куди повернеться колекція

Судові війни за Скіфське золото: куди повернеться колекція
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