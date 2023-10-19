Суд відхилив апеляцію колишнього керівника філії "Приватбанку" Волкова щодо зміни запобіжного заходу

Адвокати колишнього керівника столичної філії "Приватбанку" Сергія Волкова просили замінити йому перебування у СІЗО на цілодобовий домашній арешт. Однак суд відхилив прохання захисту.

Адвокати Волкова мотивували це тим, що той має чимало хронічних хвороб, які лікує упродовж тривалого часу. На постійній основі приймає 8 препаратів та щогодини має колоти інсулін.

"Перебування в ізоляторі значно ускладнює доступ медиків та не дозволяє повноцінно виконувати рекомендацій лікарів. Окрім того, певні захисники, інкриміновані підозри не належали до його компетенції. А сам обвинувальний висновок має недостатню кількість фактів причетності підзахисного. Волков, додають, з’являвся на усі слідчі дії та жодного разу не переховувався від слідства, – переконує захист.

СБУ та БЕБ підозрюють екс-посадовця у причетності до нібито привласнення 5.7 мільярда гривень коштів "Приватбанку". Прокурори твердять, що допомагав здійснювати "фіктивні внески готівки" у касу, а зараз нібито може чинити тиск на свідків, тому і має перебувати у СІЗО.

Водночас, прокурори з’ясовують, чи це не завадить це здоров’ю підозрюваного.

Перебування під вартою фактично унеможливлює виконання протоколів лікування профільними лікарями, а отже несе певні ризики та загрози здоров-ю та життю і аж ніяк не допомагає ухваленню об’єктивного рішенння", – додає сам Сергій Волков.

Сергій Дем’янчук, прокурор ОГПУ зазначив, що "Запит секоровано у відділ забезпечення судового слідства, з метою встановлення, чи можливо з такими діагнозами, перебувати у даному ізоляторі тимчасового тримання і чи є можливість перебувати і лікуватися там".

Своєю чергою, адвокат Владислав Опанасик каже, що вони проситимуть зміну запобіжного заходу з урахуванням тих подій, що відбулися за час перебування мого клієнта під вартою.

"У нас у силі тримання під вартою, найімовірніше проситимуть його продовження, ми будемо просити скасувати його з урахуванням тих подій, що відбулися за час перебування мого клієнта під вартою. Доносити цю інформацію з додатковим аргументуванням", – заявив він.

Нагадаємо, 21 вересня, Шевченківський районний суд міста Києва взяв під варту підозрюваного у кримінальному провадженні щодо заволодіння коштами Приватбанку Сергія Волкова. Адвокати стверджують, що він бореться з хворобами.

Відомо, що новий фігурант справи раніше очолював столичну філію установи. Тепер його підозрюють у привласненні 5,7 млрд грн.

За словами правозахисника Владислава Опанасика, 62-річний Сергій Волков має серйозні проблеми зі здоров'ям. Зокрема, він хворіє на цукровий діабет першого типу, бореться з онкологією гортані (голосових зв'язок), має діабетичну стопу, стеноз судин, а також кардіологічні захворювання, що можуть спричиняти різке раптове підвищення тиску.

Як наголошує захист, ці хвороби не виникли у ході слухання, з ними Волков бореться впродовж тривалого часу. Так, підсудний на постійній основі приймає 8 препаратів, серед них – інсулін, який потрібно колоти щогодини. Щобільше, необхідно постійно тримати на контролі рівень цукру в крові, для чого потрібні спеціальні прилади.