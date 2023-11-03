Апеляційний суд вчергове відклав розгляд запобіжного заходу банкіра Волкова – адвокат

Перегляд міри запобіжного заходу у справі колишнього керівника столичної філії "Приватбанку" Сергія Волкова відклали до 7 листопада через умисне затягування з боку судів. Про це заявив адвокат банкіра Владислав Опанасик.

"Київський апеляційний суд відклав розгляд справи щодо продовження строку тримання під вартою колишнього керівника столичної філії "Приватбанку" Сергія Волкова на 7 листопада. Цього тижня судове засідання не відбулось у зв'язку із ненадходженням матеріалів справи із Шевченківського районного суду міста Києва. Окремо варто відзначити, що станом на даний час захисникам Волкова навіть не вручено повного тексту оскаржуваного рішення від 26.10 про продовження строку тримання під вартою", — наголосив захисник.

Попри це, як додав Владислав Опанасик, Волкова продовжують утримувати в СІЗО попри важкий стан здоров'я, як раніше повідомлялось.

"Окрім того, захисники Волкова 1 листопада отримали чергову постанову про відмову у наданні Волкову дозволу на побачення із дружиною, датовану 17.10.2023 року. В той же час прокурор Сергій Дем'янчук у судовому засіданні 26 жовтня 2023 року повідомляв, що про зазначену обставину йому нічого не відомо, хоча саме ним відповідне клопотання захисника було скероване на розгляд детективів БЕБ", — поскаржився правозахисник.

Нагадаємо, раніше захист Сергія Волкова звернувся до уповноваженого з прав людини через загрозу життя свого підопічного в СІЗО. У зверненні, датованого 23 жовтня, йшлося про те, що важкий стан здоров'я фігуранта справи "Приватбанку" робить неможливим його тривале перебування в ізоляторі, адже Волков потребує регулярних медичних оглядів, проведення лікувальних процедур та безперервного прийому ліків.

Зокрема, як з'ясувалося, 62-річний Волков страждає на онкологію гортані, гіперплазію передміхурової залози, цукровий діабет першого типу з важким перебігом, підшкірні абсцеси, облітеруючий атеросклероз нижніх кінцівок, дистальну полінейропатію та хронічні хвороби серця.

21 вересня Шевченківський районний суд міста Києва взяв під варту Волкова у справі про нібито заволодіння коштами "Приватбанку".