Апофеоз корупційного скандалу з нардепом Одарченком: обвинувачений, імовірно, втік за кордон

Підсудного депутата у листопаді випустили з під варти під заставу з зобов'язанням носити електронний браслет, який правоохоронці на нього так і не наділи.

Прокурор САП у справі про корупцію, обвинуваченим у якій проходить народний депутат Андрій Одарченко, раніше виключений з фракції "Слуга народу", заявив, що фігурант, скоріш за все, незаконно виїхав за межі України. Заява пролунала під час засідання Вищого антикорупційного суду у четвер, 18 вересня, на яке Одарченко не з'явився з невідомих причин.

Про це повідомили у САП.

"Народний депутат Верховної Ради України IX скликання, обвинувачений у наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України [Мустафі Найєму – ред.] 18 вересня 2024 року не з’явився до Вищого антикорупційного суду. Про причини неявки нардеп суд та прокурора не повідомив. Захисники обвинуваченого також не змогли повідомити суду про місце перебування їхнього підзахисного та наголошують на відсутності зв’язку з ним", – йдеться у повідомленні.

На підставі порушення обвинуваченим умов виходу під заставу САП ініціювала стягнення застави в дохід держави та оголошення підсудного нардепа в розшук.

Суд ухвалив рішення про застосування примусового приводу обвинуваченого народного депутата на наступне засідання, яке призначено на завтрашній ранок. Якщо ж Одарченко не з'явиться у призначений час, суд розгляне клопотання прокуратури.

За інформацією Центра протидії корупції, адвокати Одарченка назвали клопотання прокурорів передчасними і вважають, що причини його неявки до суду можуть бути поважними.

Обвинувачений у корупції нардеп Одарченко у листопаді минулого року вийшов з-під варти під заставу у 15 млн гривень. Водночас суд зобов'язав фігуранта здати свої закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю. Але, як тепер стало відомо, попри рішення суду правоохоронні органи за десять місяців так і не наділи на Одарченка електронний браслет.

Зазначимо, що у САП наразі не повідомили, чи притягнуть до відповідальності посадових осіб, які мали виконати рішення суду щодо застосування до обвинуваченого електронного засобу контролю.

Нагадаємо, член Комітету з питань антикорупційної політики Андрій Одарченко пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму хабар у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті 50 тис. доларів.

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