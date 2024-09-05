Апокаліпсис в Одесі: вулиці затопило, дерева попадали на дороги, містяни в паніці

Страшна злива перетворила вулиці на річки, а підвали у будинках в різних районах міста повні води. За одну ніч випало майже 70% від місячної норми опадів. У місті рух частково паралізований, тисячі людей залишилися без світла.

Що ще наробила негода в Одесі та якою буде погода у вересні в Україні – читайте в ексклюзиві TSN.UA.

Одесу затопило

У ніч на 5 вересня в Одесі через сильний дощ затопило ряд вулиць та будинків. Потоп був настільки сильний, що автомобілі зносило течією. Про це повідомило місцеве видання "Думская". За словами журналістів, затопило вулицю Балківську і Приморську, автомобільний рух ними ускладнено.

"Крім того, у кількох будинках на Молдаванці та в Лузанівці залило підвали", – йдеться у повідомленні.

У мережі з’явилося відео "дрефуючих" вулицями машин. На кадрах видно, як люди намагаються врятувати свої авто та тягнуть їх по затоплених вулицях.

Рятувальникам з "дощового полону" довелось евакуйовувати 15 легковиків та 3 "бусики". А також надати допомогу більше трьом десяткам людей.

Як виявилося, в Одесі за ніч випало майже 70% від місячної норми опадів. Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов. Він запевнив, що протягом ночі були задіяні усі потужності комунальних підприємств міста, аби мінімізувати наслідки негоди. Однак у місті ще поки ускладнено рух транспорту.

"Шановні одесити! Сьогодні наше місто пережило тяжку ніч. Випало майже 70% від місячної норми опадів (29.5 мм з 41 мм для вересня). Протягом ночі були задіяні усі потужності комунальних підприємств міста, аби мінімізувати наслідки негоди. В роботах з ліквідації наслідків негоди 4-5 вересня загалом було задіяно 329 працівників та 47 одиниці спецтехніки КП "Міські дороги".

Водночас повідомляється про ускладнення проїзду транспорту в деяких районах міста. Труханов також зазначив, що негодою повалено 10 дерев і 2 великі гілки: дерева впали на проїжджу частину та заважали руху транспорту. Своєю чергою енергетики також ліквідовують наслідки негоди на Одещині, що сталася 4 вересня. Найбільше постраждав Одеський та Білгород-Дністровський райони. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі.

"За минулу добу енергетики відремонтували 12 повітряних ліній, заживили 268 трансформаторних підстанцій та відновили електропостачання для 16 423 клієнтів у 44 населених пунктах. Наразі тимчасово без світла залишаються 11 333 клієнти в 42 населених пунктах області. Роботи з відновлення світла тривають. Компанія робить все можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання"

Синоптики попереджали

Примітно, що синоптики напередодні попереджали, щодо опадів та похолодання на півдні України. Про це писала Наталка Діденко. Також такий прогноз погоди давали й в "Укргідрометцентрі".

"Одразу видно, що несподівано прохолодно буде на Одещині, Дніпропетровщині, десь вдень місцями навіть +22+25 градусів. Загалом температура повітря в Україні буде нижчою, комфортною, +24+29 градусів. З карти видно, що помірна спека, десь до +30 градусів, – крайній схід, крайня північ, північний захід. Дощі, навіть часом грозові зливи пройдуть 4-го вересня у південній частині України. Це вже карта 2"

Вже у п’ятницю, 6 вересня, сонячна погода, без опадів очікується по всій країні. Вітер східний, 7 – 12 м/с, у південних та східних областях місцями пориви, 15 – 20 м/с. Нічна температура повітря +16+21 градус, у північних та східних областях +10+15 градусів, денна 25-30 градусів вище нуля. У суботу, 7 вересня, малохмарна погода без опадів буде в усіх областях країни. Вітер східного напрямку, 7 – 12 м/с. Нічна температура повітря +15+20 градусів, у північних та східних областях +10+15 градусів, денна +25+30 градусів. У неділю, 8 вересня, невеликі дощі, часом з грозою пройдуть вдень у Криму та місцями у південних областях. На інших територіях країни переважно без опадів. Вітер східний, 5 – 10 м/с. Нічна температура повітря +13+18 градусів, у північних та східних областях +9+14 градусів, денна +23+28 градусів.

Якою буде погода восени

Загалом спрогнозувати погоду на віддалений термін можна лише з певною долею вірогідності. Але метеорологи вже мають приблизний кліматологічний портрет майбутньої осені. Останні два десятиліття вересень був теплим. Звісно, трапляються й винятки з правила, але зазвичай перший місяць осені ще дуже схожий на літній, розповідає завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру Наталія Голеня.

"Є тенденція, що протягом останніх 20 років найчастіше вересень буває теплим, ще триває літо. До 20-25 вересня середньодобова температура може становити +15 градусів і навіть вище. Це означає, що в нас ще продовжується метеорологічне літо. А бувають роки, коли з першого дня вересня погода прохолодна й дощова"

Загалом середньодобова температура вересня в Україні становить 13-17 градусів тепла. У південній частині до +20, а в гірських районах може бути прохолодніше – лише до 9-15 градусів. Хоча було зафіксовано й максимальні температури – 33-38 градусів спеки. А абсолютний мінімум уночі становив 1-8 градусів морозу.

"Буває вересень дуже спекотний – до +38 на півдні та південному сході, на півночі та заході до +30...+35. А буває, що з півночі йде вторгнення холодного арктичного повітря і можуть бути навіть заморозки. Але в останні роки спостерігається тенденція до того, що температура повітря зазвичай у середньому на 1-2 градуси вища за норму"

Бабине літо, каже метеоролог, очікується у жовтні, а от скільки воно триватиме – 10 днів чи лише три – поки не можна спрогнозувати.

Раніше Київ накрила потужна злива та сильний вітер. В деяких районах міста добряче підтопило вулиці та траси. Про усі наслідки негоди у столиці йдеться в ексклюзиві TSN.ua.

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