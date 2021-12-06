"Апостол" із Запорізької області "замінував" Офіс президента

Чоловік вже неодноразово попадався на мінуваннях.
У Запорізькій області затримали чоловіка, який регулярно "заміновує" державні установи. Цього разу об'єктом мінування він обрав Офіс президента України.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорзькій області.
У Запорізькій області затримали 47-річного жителя Василівки, який назвався Апостолом і повідомив до поліції зі свого мобільного телефону про замінування Офісу президента України.
Чоловік раніше вже двічі відбував покарання за псевдомінування у психлікарні.
Мінера затримано в порядку ст.208 КПК України. Мобільний телефон та сім-карту порушника вилучено в якості речових доказів.
"Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України", - повідомили у поліції.
Нагадаємо, що у столичному ЦУМі оголосили про термінову евакуацію всіх відвідувачів, до приміщення торговельно-розважального центру прибула поліція.
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