"Апостол" із Запорізької області "замінував" Офіс президента

Чоловік вже неодноразово попадався на мінуваннях.

У Запорізькій області затримали чоловіка, який регулярно "заміновує" державні установи. Цього разу об'єктом мінування він обрав Офіс президента України.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Запорзькій області.

У Запорізькій області затримали 47-річного жителя Василівки, який назвався Апостолом і повідомив до поліції зі свого мобільного телефону про замінування Офісу президента України.

Чоловік раніше вже двічі відбував покарання за псевдомінування у психлікарні.

Мінера затримано в порядку ст.208 КПК України. Мобільний телефон та сім-карту порушника вилучено в якості речових доказів.

"Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, що у столичному ЦУМі оголосили про термінову евакуацію всіх відвідувачів, до приміщення торговельно-розважального центру прибула поліція.

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