Apple знову втрапила у скандал, "приєднавши" на своїй карті анексований Крим до Росії (фото)

Apple знову втрапила у скандал, "приєднавши" на своїй карті анексований Крим до Росії (фото)

Україна ж зображена без півострова.

Американська компанія Apple на своїй карті у програмі Apple Music для артистів, яка дозволяє їм відстежувати прослуховування треків по країнах, зобразила окупований Крим як частину Російської Федерації.

Про це повідомила спільнота Culture Ukraine в Instagram.

"Просто мапи України та Росії в додатку від Apple Music для артистів. Хто займається платформою на території нашої країни? Що за неповага?", - йдеться у повідомленні спільноти. За словами одного з обурених користувачів, у службі підтримки Apple в Україні йому повідомили, що "не мають на це впливу". Нагадаємо: У листопаді 2019 року у РФ повідомили, що компанія Apple нібито визнала окуповані РФ українські Крим і Севастополь російськими . У програмі "Карти" на пристроях компанії окупований Крим позначили як російську територію.

. У програмі "Карти" на пристроях компанії окупований Крим позначили як російську територію. "Світова політика - не ваша сильна сторона" - відповів тоді міністр закордонних справ України компанії Apple . Вадим Пристайко закликав представників компанії уявити, як би вони почувалися, коли їхні технології вкрав би їхній найлютіший ворог.

. Вадим Пристайко закликав представників компанії уявити, як би вони почувалися, коли їхні технології вкрав би їхній найлютіший ворог. Посольство України в США невідкладно звернулося до керівництва американської компанії Apple із проханням виправити помилку. Компанія Apple пообіцяла уважно вивчити питання про "спірні кордони". У компанії Apple анексований Крим підписали як частину Росії Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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