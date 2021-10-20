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Apple знову втрапила у скандал, "приєднавши" на своїй карті анексований Крим до Росії (фото)

Apple знову втрапила у скандал, "приєднавши" на своїй карті анексований Крим до Росії (фото)

Associated Press

Україна ж зображена без півострова.

Американська компанія Apple на своїй карті у програмі Apple Music для артистів, яка дозволяє їм відстежувати прослуховування треків по країнах, зобразила окупований Крим як частину Російської Федерації.

Про це повідомила спільнота Culture Ukraine в Instagram.

"Просто мапи України та Росії в додатку від Apple Music для артистів. Хто займається платформою на території нашої країни? Що за неповага?", - йдеться у повідомленні спільноти.

За словами одного з обурених користувачів, у службі підтримки Apple в Україні йому повідомили, що "не мають на це впливу".

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